В Україні дешевшають тепличні та імпортні помідори через низький попит

В Україні дешевшають помідори / Pixabay

Попит на помідори в Україні знизився після минулотижневого короткочасного подорожчання, що спричинило нову хвилю падіння цін на імпортні та тепличні томати. На ринку наразі надходять лише поодинокі партії місцевої продукції.

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Які ціни на помідори? 

Оптові ціни на помідори в Україні знизилися до 65–75 грн/кг (приблизно $1,54–1,78/кг), що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Основною причиною зниження цін виробники називають різке падіння попиту на тепличні томати та активізацію поставок імпортних овочів, які не завжди відповідали очікуванням покупців за якістю.

Імпортні помідори надходять на український ринок у середньому на 10% дешевше, ніж у цей самий період минулого року. Водночас більшість оптових компаній прогнозує подальше зниження цін. Трейдери зазначають, що за збереження нинішніх темпів продажу їм доведеться пропонувати продукцію дешевше, щоб уникнути накопичення непроданих томатів на складах.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

  • ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;
  • ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;
  • ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.
Автор:
Ольга Опенько