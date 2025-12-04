Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,27

42,20

EUR

49,40

49,21

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна нарощує імпорт огірків та помідорів: основні постачальники

огірки, помідори
Поставки помідорів та огірків в Україну: статистика / Freepik

Україна у січні–жовтні 2025 року збільшила імпорт томатів до 81,8 тис. тонн і огірків - до 109,6 тис. тонн, що перевищує показники минулого року. Найбільші обсяги поставок традиційно забезпечила Туреччина.

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Імпорт овочів до України

У грошовому вимірі імпорт томатів за звітний період зріс на 18,2% і досягнув $16,92 млн, тоді як імпорт огірків збільшився на 30% - до $23,39 млн.

Основними постачальниками томатів у цей період були Туреччина, на яку припало 64,3% усіх поставок, Польща (11,7%) та Нідерланди (11,18%). Серед країн, що найбільше постачали огірки в Україну, лідирували Туреччина (88,2%), Іспанія (3,7%) та Фінляндія (2%).

Роком раніше структура імпорту була дещо іншою: у січні–жовтні Туреччина забезпечувала 73,6% поставок томатів, Польща - 12,3%, а Марокко - 5,9%. На ринку огірків торік домінували Туреччина (85,2%), Польща (4%) і Нідерланди (3,1%).

Експорт томатів також зріс: у січні–жовтні поточного року за кордон було поставлено 393 тонни проти 301 тонни за аналогічний період торік. Найбільшими покупцями українських помідорів стали Молдова (60,6%), Польща (36,4%) та Сінгапур (0,8%). Торік головними імпортерами були Молдова (87,4%), Литва (7,6%) та Малайзія (1%).

За січень–жовтень 2025 року на зовнішні ринки було експортовано 2,44 тис. тонн українських огірків, що майже вдвічі більше порівняно з 1,01 тис. тонн за аналогічний період минулого року. Найактивнішими покупцями стали Польща (52,3% від загального обсягу експорту), Естонія (37,5%) та Молдова (8%). Торік та ж трійка лідерів утримувала першість, проте розподіл поставок між ними був іншим: на Естонію припадало 54,7%, Польщу - 26,3%, а Молдову - 10,5%.

Лідери на ринку огірків

Серед  основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

  • ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;
  • ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;
  • ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.
Автор:
Ольга Опенько