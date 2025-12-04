Україна нарощує імпорт огірків та помідорів: основні постачальники

Україна у січні–жовтні 2025 року збільшила імпорт томатів до 81,8 тис. тонн і огірків - до 109,6 тис. тонн, що перевищує показники минулого року. Найбільші обсяги поставок традиційно забезпечила Туреччина.

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Імпорт овочів до України

У грошовому вимірі імпорт томатів за звітний період зріс на 18,2% і досягнув $16,92 млн, тоді як імпорт огірків збільшився на 30% - до $23,39 млн.

Основними постачальниками томатів у цей період були Туреччина, на яку припало 64,3% усіх поставок, Польща (11,7%) та Нідерланди (11,18%). Серед країн, що найбільше постачали огірки в Україну, лідирували Туреччина (88,2%), Іспанія (3,7%) та Фінляндія (2%).

Роком раніше структура імпорту була дещо іншою: у січні–жовтні Туреччина забезпечувала 73,6% поставок томатів, Польща - 12,3%, а Марокко - 5,9%. На ринку огірків торік домінували Туреччина (85,2%), Польща (4%) і Нідерланди (3,1%).

Експорт томатів також зріс: у січні–жовтні поточного року за кордон було поставлено 393 тонни проти 301 тонни за аналогічний період торік. Найбільшими покупцями українських помідорів стали Молдова (60,6%), Польща (36,4%) та Сінгапур (0,8%). Торік головними імпортерами були Молдова (87,4%), Литва (7,6%) та Малайзія (1%).

За січень–жовтень 2025 року на зовнішні ринки було експортовано 2,44 тис. тонн українських огірків, що майже вдвічі більше порівняно з 1,01 тис. тонн за аналогічний період минулого року. Найактивнішими покупцями стали Польща (52,3% від загального обсягу експорту), Естонія (37,5%) та Молдова (8%). Торік та ж трійка лідерів утримувала першість, проте розподіл поставок між ними був іншим: на Естонію припадало 54,7%, Польщу - 26,3%, а Молдову - 10,5%.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: