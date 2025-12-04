Украина наращивает импорт огурцов и помидоров: основные поставщики

Украина в январе-октябре 2025 увеличила импорт томатов до 81,8 тыс. тонн и огурцов — до 109,6 тыс. тонн, что превышает показатели прошлого года. Самые большие объемы поставок традиционно обеспечила Турция.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует EastFruit.

Импорт овощей в Украину

В денежном измерении импорт томатов за отчетный период вырос на 18,2% и достиг $16,92 млн, в то время как импорт огурцов увеличился на 30% - до $23,39 млн.

Основными поставщиками томатов в этот период были Турция, на которую пришлось 64,3% всех поставок, Польша (11,7%) и Нидерланды (11,18%). Среди стран, наиболее поставлявших огурцы в Украину, лидировали Турция (88,2%), Испания (3,7%) и Финляндия (2%).

Годом ранее структура импорта была несколько иной: в январе-октябре Турция обеспечивала 73,6% поставок томатов, Польша – 12,3%, а Марокко – 5,9%. На рынке огурцов в прошлом году доминировали Турция (85,2%), Польша (4%) и Нидерланды (3,1%).

Экспорт томатов также возрос: в январе-октябре текущего года за границу было поставлено 393 тонны против 301 тонны за аналогичный период в прошлом году. Крупнейшими покупателями украинских помидоров стали Молдова (60,6%), Польша (36,4%) и Сингапур (0,8%). В прошлом году главными импортерами были Молдова (87,4%), Литва (7,6%) и Малайзия (1%).

За январь-октябрь 2025 года на внешние рынки было экспортировано 2,44 тыс. тонн украинских огурцов, что почти вдвое больше по сравнению с 1,01 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Самыми активными покупателями стали Польша (52,3% общего объема экспорта), Эстония (37,5%) и Молдова (8%). В прошлом году та же тройка лидеров удерживала первенство, однако распределение поставок между ними было другим: на Эстонию приходилось 54,7%, Польшу – 26,3%, а Молдову – 10,5%.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются: