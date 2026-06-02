Потери врага по состоянию на 2 июня 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 410 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1560 день полномасштабной войны составляют 1 365 470 человек.

Потери России в войне на 2 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 июня потеряла:

личного состава – около 1 366 910 (+1 440) человек;

танков – 11 969 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 24 666 (+7) ед;

артиллерийских систем – 43 112 (+75) ед;

РСЗО – 1 821 (+1) ед.;

средства ПВО – 1400 (+0) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1542 (+14) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 323 762 (+1 583) ед;

крылатые ракеты – 4 693 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны – 101 621 (+384) ед;

специальная техника – 4 234 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки сбито/подавлено 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника разных типов, а именно:

11 баллистических ракет Искандер-М;

26 крылатых ракет Х-101;

3 крылатые ракеты "Калибр";

602 враждебные БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

