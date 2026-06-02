Потери врага по состоянию на 2 июня 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 410 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1560 день полномасштабной войны составляют 1 365 470 человек.
Потери России в войне на 2 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 июня потеряла:
- личного состава – около 1 366 910 (+1 440) человек;
- танков – 11 969 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 24 666 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 43 112 (+75) ед;
- РСЗО – 1 821 (+1) ед.;
- средства ПВО – 1400 (+0) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1542 (+14) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 323 762 (+1 583) ед;
- крылатые ракеты – 4 693 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед.;
- автомобильная техника и автоцистерны – 101 621 (+384) ед;
- специальная техника – 4 234 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки сбито/подавлено 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника разных типов, а именно:
- 11 баллистических ракет Искандер-М;
- 26 крылатых ракет Х-101;
- 3 крылатые ракеты "Калибр";
- 602 враждебные БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
