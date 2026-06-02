Потери врага по состоянию на 2 июня 2026 – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 410 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1560 день полномасштабной войны составляют 1 365 470 человек.

Потери России в войне на 2 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 июня потеряла:

  • личного состава – около 1 366 910 (+1 440) человек;
  • танков – 11 969 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 666 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 43 112 (+75) ед;
  • РСЗО – 1 821 (+1) ед.;
  • средства ПВО – 1400 (+0) ед;
  • самолетов – 436 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 1542 (+14) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 323 762 (+1 583) ед;
  • крылатые ракеты – 4 693 (+0) ед;
  • корабли/катера – 33 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед.;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 101 621 (+384) ед;
  • специальная техника – 4 234 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки сбито/подавлено 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника разных типов, а именно:

  • 11 баллистических ракет Искандер-М;
  • 26 крылатых ракет Х-101;
  • 3 крылатые ракеты "Калибр";
  • 602 враждебные БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

