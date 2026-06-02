Втрати ворога станом на 2 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 410 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1560 добу повномасштабної війни становлять 1 365 470 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 червня втратила:

особового складу – близько 1 366 910(+1 440) осіб;

танків – 11 969 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 24 666 (+7) од.;

артилерійських систем – 43 112 (+75) од.;

РСЗВ – 1 821 (+1) од.;

засоби ППО – 1 400 (+0) од.;

літаків – 436 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1542 (+14) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 323 762 (+1 583) од.;

крилаті ракети – 4 693 (+0) од.;

кораблі / катери – 33 (+0) од.;

підводні човни – 2 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 101 621 (+384) од.;

спеціальна техніка – 4 234 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів, а саме:

11 балістичних ракет Іскандер-М;

26 крилатих ракет Х-101;

3 крилаті ракети "Калібр";

602 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

