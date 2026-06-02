- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 2 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 410 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1560 добу повномасштабної війни становлять 1 365 470 осіб.
Втрати Росії у війні на 2 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 червня втратила:
- особового складу – близько 1 366 910(+1 440) осіб;
- танків – 11 969 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 24 666 (+7) од.;
- артилерійських систем – 43 112 (+75) од.;
- РСЗВ – 1 821 (+1) од.;
- засоби ППО – 1 400 (+0) од.;
- літаків – 436 (+0) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1542 (+14) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 323 762 (+1 583) од.;
- крилаті ракети – 4 693 (+0) од.;
- кораблі / катери – 33 (+0) од.;
- підводні човни – 2 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 101 621 (+384) од.;
- спеціальна техніка – 4 234 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів, а саме:
- 11 балістичних ракет Іскандер-М;
- 26 крилатих ракет Х-101;
- 3 крилаті ракети "Калібр";
- 602 ворожі БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.