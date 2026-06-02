Частка непрацюючих кредитів досягла нового мінімуму

Станом на 1 травня 2026 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України знизилася до 12,6%, скоротившись на 1,3 відсоткового пункту з початку року. Позитивну динаміку забезпечили активне зростання кредитування та поступове врегулювання проблемної заборгованості.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Проблемних кредитів стає менше

Як повідомили в Національному банку України, позитивна динаміка зберігається завдяки зростанню обсягів нового кредитування належної якості та активному врегулюванню проблемної заборгованості. За перші чотири місяці року валовий кредитний портфель банківської системи зріс на 122,3 млрд грн, або на 9%, і досяг 1,482 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 2,9 млрд грн, або на 1,5%, - до 186,5 млрд грн. Частка проблемних кредитів серед фізичних осіб зменшилася до 10,4%, а серед бізнесу - до 15,4%.

Зниження частки NPL зафіксовано в усіх групах банків. У державних банках цей показник становить 17,9%, у приватних українських банках - 7,7%, а в банках з іноземним капіталом - 5,9%.

У НБУ нагадують, що повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році перервало багаторічну тенденцію до скорочення проблемних кредитів, яка тривала з 2018 року. Найбільших втрат від дефолтів банки зазнали протягом першого року великої війни, коли були змушені сформувати значні резерви під кредитні ризики.

Втім уже з 2023 року якість нових кредитних портфелів почала поліпшуватися, а кредитування поступово відновилося. За оцінками регулятора, рівень переходу працюючих кредитів у категорію непрацюючих нині наблизився до показників, які спостерігалися до початку повномасштабної війни.

Важливим кроком для гармонізації фінансового сектору з європейськими стандартами стало впровадження з січня 2025 року оновленого підходу до визначення непрацюючих активів. НБУ привів критерії оцінки NPL у відповідність до вимог Європейського Союзу, що підвищило прозорість банківської системи. Водночас перехід на нові стандарти не мав суттєвого впливу на рівень проблемних кредитів і не змінив тенденцію до їхнього поступового скорочення.

Нагадаємо, у грудні 2025 року державні банки списали понад 170 млрд грн старих непрацюючих активів. Це дало змогу знизити частку NPL до найнижчого рівня за останні 15 років.

Нагадаємо, в Україні зберігаються високі темпи кредитування бізнесу та населення. За даними НБУ, у березні 2026 року чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 32% у річному вимірі, а кредитування населення -на 36%.