Росія вдарила дроном по тепловозу "Укрзалізниці": є постраждалий

2 червня російська армія завдала удару дроном по тепловозу на Харківщині. Внаслідок атаки постраждав залізничник.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці"

Зазначається, що на місце оперативно викликано швидку медичну допомогу та підрозділи ДСНС, залізничники працюють у взаємодії з екстреними службами.

В компанії наголосили, що рух поїздів на Харківщині триває з мінімальними затримками, моніторингові групи "Укрзалізниці" посилено відслідковують безпекову ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, російські війська вдень 30 травня завдали удару по залізничній інфраструктурі та рухомому складу в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинув машиніст, ще двоє працівників зазнали травм

Також вранці 30 травня російські дрони знищили будівлю залізничного вокзалу в Шостці Сумської області.