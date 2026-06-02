Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,03

EUR

51,60

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У травні митниця поповнила держбюджет майже на 69 мільярдів гривень

гривні
З початку 2026 року держава підтримала 6,25 млрд грн несировинного експорту / Shutterstock

За результатами роботи у травні 2026 року Державна митна служба України (ДМСУ) перерахувала до державного бюджету 68,9 млрд грн митних платежів. Цей показник на 13,3 млрд грн, або на 24%, перевищує суму, яку зібрали у травні 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДМСУ.

Усього з початку 2026 року до державного бюджету надійшло майже 342 млрд грн митних платежів.

Для порівняння, у попередні місяці поточного року фіксували вищі обсяги надходжень. У квітні 2026 року до бюджету України надійшло 73,9 млрд грн митних платежів, що на 20,7 млрд грн, або на 38,9%, більше порівняно з квітнем 2025 року. У березні 2026 року Державна митна служба перерахувала 79 млрд грн, що на 21,4 млрд грн, або на 37,1%, більше за показник березня 2025 року.

За підсумками першого кварталу до державного бюджету спрямовано майже 199,2 млрд грн митних платежів. Фактичні перерахування за три місяці поточного року на 1,7 млрд грн перевищили заплановані показники.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Держмитслужба перерахувала до державного бюджету 63,9 млрд грн митних платежів, виконавши план на 102,3%. Цей показник на 16,2 млрд грн перевищує результати лютого минулого року та на 7,7 млрд грн — показники січня поточного року.

Автор:
Тетяна Ковальчук