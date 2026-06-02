У травні митниця поповнила держбюджет майже на 69 мільярдів гривень

За результатами роботи у травні 2026 року Державна митна служба України (ДМСУ) перерахувала до державного бюджету 68,9 млрд грн митних платежів. Цей показник на 13,3 млрд грн, або на 24%, перевищує суму, яку зібрали у травні 2025 року.

Усього з початку 2026 року до державного бюджету надійшло майже 342 млрд грн митних платежів.

Для порівняння, у попередні місяці поточного року фіксували вищі обсяги надходжень. У квітні 2026 року до бюджету України надійшло 73,9 млрд грн митних платежів, що на 20,7 млрд грн, або на 38,9%, більше порівняно з квітнем 2025 року. У березні 2026 року Державна митна служба перерахувала 79 млрд грн, що на 21,4 млрд грн, або на 37,1%, більше за показник березня 2025 року.

За підсумками першого кварталу до державного бюджету спрямовано майже 199,2 млрд грн митних платежів. Фактичні перерахування за три місяці поточного року на 1,7 млрд грн перевищили заплановані показники.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Держмитслужба перерахувала до державного бюджету 63,9 млрд грн митних платежів, виконавши план на 102,3%. Цей показник на 16,2 млрд грн перевищує результати лютого минулого року та на 7,7 млрд грн — показники січня поточного року.