Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,03

EUR

51,60

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НАБУ і САП викрили схему заволодіння 170 млн грн під час будівництва ГАЕС на Миколаївщині

працівники НАБУ, оголошення підозри, підозрюваний
НАБУ і САП викрили схему заволодіння 170 млн грн / НАБУ

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему заволодіння грошима державного підприємства "НАЕК "Енергоатом". Події відбувалися під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури у Миколаївській області — Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Деталі справи

Слідство встановило, що роботи з добудови об'єкта виконувала компанія організатора схеми. Підприємство систематично порушувало строки виконання робіт, а згодом щодо нього розпочали процедуру банкрутства. Попри це, посадовці "Енергоатому" укладали з фірмою додаткові угоди. Загалом було підписано понад 70 таких документів, у яких змінювали перелік, обсяги та терміни виконання робіт. Співпраця продовжувалася через вплив фактичного власника компанії на представників державного підприємства.

Під час виконання однієї з таких додаткових угод сторони оформили купівлю комплекту обладнання для автоматизованої системи управління ГАЕС. Загальна вартість закупівлі склала понад 305 млн грн. Поставку обладнання реалізували через підконтрольну організатору іноземну фірму. Це дозволило учасникам схеми штучно збільшити ціну обладнання майже на 170 млн грн.

Підозру у цій справі отримали дві особи:

  • організатор схеми, який є фактичним власником групи компаній; 
  • колишній керівник відділу відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" державного підприємства "НАЕК "Енергоатом".

Правоохоронці кваліфікували дії фігурантів за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Організатора схеми затримали відповідно до вимог статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до цієї діяльності.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру керівнику Служби відновлення Львівщини (колишня САД) у нецільовому використанні майже 94 млн грн бюджетних коштів.

Автор:
Тетяна Ковальчук