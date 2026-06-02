НАБУ і САП викрили схему заволодіння 170 млн грн під час будівництва ГАЕС на Миколаївщині

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему заволодіння грошима державного підприємства "НАЕК "Енергоатом". Події відбувалися під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури у Миколаївській області — Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Деталі справи

Слідство встановило, що роботи з добудови об'єкта виконувала компанія організатора схеми. Підприємство систематично порушувало строки виконання робіт, а згодом щодо нього розпочали процедуру банкрутства. Попри це, посадовці "Енергоатому" укладали з фірмою додаткові угоди. Загалом було підписано понад 70 таких документів, у яких змінювали перелік, обсяги та терміни виконання робіт. Співпраця продовжувалася через вплив фактичного власника компанії на представників державного підприємства.

Під час виконання однієї з таких додаткових угод сторони оформили купівлю комплекту обладнання для автоматизованої системи управління ГАЕС. Загальна вартість закупівлі склала понад 305 млн грн. Поставку обладнання реалізували через підконтрольну організатору іноземну фірму. Це дозволило учасникам схеми штучно збільшити ціну обладнання майже на 170 млн грн.

Підозру у цій справі отримали дві особи:

організатор схеми, який є фактичним власником групи компаній;

колишній керівник відділу відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" державного підприємства "НАЕК "Енергоатом".

Правоохоронці кваліфікували дії фігурантів за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Організатора схеми затримали відповідно до вимог статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до цієї діяльності.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру керівнику Служби відновлення Львівщини (колишня САД) у нецільовому використанні майже 94 млн грн бюджетних коштів.