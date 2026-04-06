Митні надходження у березні зросли на 21 млрд грн: які товари наповнили бюджет

У березні 2026 року Державна митна служба перерахувала до бюджету України 79 млрд грн. Це на 21,4 млрд грн або 37,1% більше показника березня 2025 року. Нафтопродукти та авто принесли бюджету найбільше митних платежів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що співставлення основних економічних показників вказують на позитивну динаміку оподаткованого імпорту в зовнішньоекономічних операціях.

Динаміка імпорту

Позитивна тенденція простежується за всіма ключовими економічними показниками.

Порівняно з березнем 2025 року, фізичні обсяги імпорту за вагою збільшилися на 23,4%, а у вартісному вимірі ріст склав 22,7%.

Крім того, на 4,8% зросло податкове навантаження на кожен кілограм ввезеного товару, що також сприяло наповненню державної скарбниці.

Ключові товари, що сформували бюджет

Найбільшу частку митних надходжень забезпечив імпорт енергоресурсів та транспортних засобів.

Товари, що забезпечили найбільші надходження до бюджету в минулому місяці:

нафтопродукти – 21,1 млрд грн; легкові автомобілі – 5,4 млрд грн;

електроенергія – 2,6 млрд грн;

інсектициди, гербіциди– 2,2 млрд грн;

газ природний, гази нафтові – 1,8 млрд грн;

добрива з 2-3 поживними елементами – 1,4 млрд грн;

продукти, що містять тютюн, нікотин та їх замінники – 1 млрд грн;

апарати електричні телефонні– 989 млн грн;

трактори – 980 млн грн;

добрива мінеральні – 916 млн грн.

Підсумки І кварталу 2026 року

Загалом з початку року до державного бюджету спрямовано майже 199,2 млрд грн митних платежів.

Фактичні перерахування за три місяці поточного року на 1,7 млрд грн перевищили заплановані показники.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Держмитслужба перерахувала до державного бюджету 63,9 млрд грн митних платежів, виконавши план на 102,3%. Цей показник на 16,2 млрд грн перевищує результати лютого минулого року та на 7,7 млрд грн — показники січня поточного року.