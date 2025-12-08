Пільги зі сплати митних платежів у листопаді перевищили 32 млрд грн

У листопаді 2025 року до державного бюджету України надійшло 61,9 млрд грн митних платежів. При цьому під час митного оформлення імпорту товарів надано пільг на 32,1 млрд грн, що становить 51,9% від загальних надходжень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Держмитслужби.

Порівняно з листопадом 2024 року обсяг таких преференцій зріс на 9 млрд грн, або на 38,9%, тоді як торік пільг було надано на 23,1 млрд грн.

Найбільшу частку серед наданих пільг займають товари оборонного призначення, на які припадає 50,5% від загальної суми пільг, або 16,2 млрд грн.

Далі йдуть пільги на підакцизні товари, зокрема тютюн для виробництва в Україні тютюнових виробів, які склали 15,9% (5,1 млрд грн).

Звільнення від ввізного мита у рамках угод про вільну торгівлю становило 11,5% (3,7 млрд грн), а пільги при ввезенні електромобілів – 9,4% (3 млрд грн). Ще по 6,3% від загальної суми пільг припадає на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури і на інші пільги відповідно до законодавства, що становить по 2 млрд грн кожна категорія.

За підсумками 11 місяців 2025 року загальний обсяг наданих митних пільг становив 285,3 млрд грн, що на 40,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли пільг було надано на 203,3 млрд грн.

Зауважимо, у жовтні 2025 року Державна митна служба України спрямувала до державного бюджету 67 млрд грн митних платежів, що на 13 млрд грн (24%) перевищує показник жовтня 2024 року.