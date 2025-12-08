Запланована подія 2

Льготы по уплате таможенных платежей в ноябре превысили 32 млрд. грн

таможня
В ноябре госбюджет получил 61,9 млрд грн таможенных платежей

В ноябре 2025 года в государственный бюджет Украины поступило 61,9 млрд. грн таможенных платежей. При этом при таможенном оформлении импорта товаров предоставлены льготы на 32,1 млрд грн, что составляет 51,9% от общих поступлений.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Гостаможслужбы.

По сравнению с ноябрем 2024 года объем таких преференций вырос на 9 млрд грн или на 38,9%, тогда как в прошлом году льгот был предоставлен на 23,1 млрд грн.

Наибольшую часть среди предоставленных льгот занимают товары оборонного назначения, на которые приходится 50,5% от общей суммы льгот, или 16,2 млрд грн.

Далее идут льготы на подакцизные товары, в частности, табак для производства в Украине табачных изделий, которые составили 15,9% (5,1 млрд грн).

Освобождение от ввозных пошлин в рамках соглашений о свободной торговле составило 11,5% (3,7 млрд грн), а льготы при ввозе электромобилей – 9,4% (3 млрд грн). Еще по 6,3% от общей суммы льгот приходится на товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры и другие льготы в соответствии с законодательством, которое составляет по 2 млрд грн каждая категория.

По итогам 11 месяцев 2025 г. общий объем предоставленных таможенных льгот составил 285,3 млрд грн, что на 40,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда льгот было предоставлено на 203,3 млрд грн.

Отметим, в октябре 2025 года Государственная таможенная служба Украины направила в   государственного бюджета 67 млрд грн   таможенных платежей, что на 13 млрд грн (24%) превышает показатель октября 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко