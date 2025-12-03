Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Наличный курс:

USD

42,30

42,20

EUR

49,35

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В ноябре в бюджет поступило 61,9 млрд грн таможенных платежей

Таможня
Ноябрьский результат таможни превысил прошлогодний на 10,6 млрд. грн.

В ноябре 2025 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 61,9 млрд. грн. таможенных платежей, что на 10,6 млрд. грн. больше, чем в ноябре прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Гостаможслужбу .

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объемы налогооблагаемого импорта товаров выросли на 31,9%, что стало одним из ключевых факторов роста поступлений.

Основными бюджетоформирующими товарами, обеспечившими наибольшие поступления в этом месяце, стали:

  • нефтепродукты – 20,3 млрд грн;
  • автомобили легковые – 4,6 млрд грн;
  • газ природный, газы нефтяные – 2,6 млрд. грн;
  • аппараты электрические телефонные – 976 млн грн;
  • электрогенераторные установки – 837 млн грн;

Отметим, что в октябре 2025 года Государственная таможенная служба Украины направила в государственный бюджет 67 млрд грн таможенных платежей, что на 13 млрд грн (24%) превышает показатель октября 2024 года.

В сентябре 2025 года в государственный бюджет Украины поступило   66,7 млрд грн таможенных платежей, что на 14,35 млрд грн больше, чем в сентябре 2024 года. Это обеспечило рост поступлений на 27,4%.

Автор:
Татьяна Гойденко