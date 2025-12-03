- Категория
В ноябре в бюджет поступило 61,9 млрд грн таможенных платежей
В ноябре 2025 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 61,9 млрд. грн. таможенных платежей, что на 10,6 млрд. грн. больше, чем в ноябре прошлого года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Гостаможслужбу .
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объемы налогооблагаемого импорта товаров выросли на 31,9%, что стало одним из ключевых факторов роста поступлений.
Основными бюджетоформирующими товарами, обеспечившими наибольшие поступления в этом месяце, стали:
- нефтепродукты – 20,3 млрд грн;
- автомобили легковые – 4,6 млрд грн;
- газ природный, газы нефтяные – 2,6 млрд. грн;
- аппараты электрические телефонные – 976 млн грн;
- электрогенераторные установки – 837 млн грн;
Отметим, что в октябре 2025 года Государственная таможенная служба Украины направила в государственный бюджет 67 млрд грн таможенных платежей, что на 13 млрд грн (24%) превышает показатель октября 2024 года.
В сентябре 2025 года в государственный бюджет Украины поступило 66,7 млрд грн таможенных платежей, что на 14,35 млрд грн больше, чем в сентябре 2024 года. Это обеспечило рост поступлений на 27,4%.