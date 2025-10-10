Поступления таможенных платежей в сентябре не четверть превысили показатель в прошлом году

В сентябре 2025 года в государственный бюджет Украины поступило 66,7 млрд. грн. таможенных платежей, что на 14,35 млрд. грн. больше, чем в сентябре 2024 года. Это обеспечило рост поступлений на 27,4%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

В таможенный режим "импорт" за месяц помещено 3,09 млн. тонн товаров, что на 33,7% превышает показатель сентября 2024 года (2,32 млн. тонн).

Наибольший вклад в прирост таможенных платежей обеспечили нефтепродукты. При увеличении импорта с 632 тыс. тонн в сентябре 2024 года до 841,1 тыс. тонн в сентябре 2025 г. поступления таможенных платежей выросли на 5,8 млрд грн.

Легковые автомобили при увеличении объемов импорта с 36,5 тыс. тонн до 64 тыс. тонн обеспечили рост поступлений на 1,79 млрд. грн.

Импорт нефтяных газов вырос с 52,2 тыс. тонн до 108,9 тыс. тонн, поступления таможенных платежей выросли на 0,73 млрд. грн. Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи при увеличении объемов импорта с 5,5 тыс. тонн до 11,2 тыс. тонн обеспечили рост поступлений на 0,53 млрд. грн.

Продукты, содержащие табак, предназначенные для доставки никотина в организм, при росте импорта с 0,7 тыс. тонн до 0,9 тыс. тонн увеличили поступление на 0,51 млрд. грн.

Угли каменные и антрацит при росте импорта с 149,9 тыс. тонн до 416,5 тыс. тонн обеспечили увеличение поступлений на 0,43 млрд грн, а минеральные и азотные удобрения при росте объемов импорта с 208,6 тыс. тонн до 252,9 тыс. тонн — на 0,3.

В то же время поступления таможенных платежей уменьшились из-за сокращения импорта электроэнергии (-0,44 млрд грн), кокса и полукокса, угля ретортного (-0,11 млрд грн), насосов для жидкости и механизмов для подъема жидкостей (-0,10 млрд грн), эфиров, эфироспиртов и пероксидов (-0,10 (-0,10 млрд. грн.) и других товаров.

В сентябре 2025 года демонстрирует положительную динамику поступлений в госбюджет, которую обеспечили прежде всего увеличенные объемы импорта ключевых товарных категорий.

В сентябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 152,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Налоговая служба обеспечила 80 млрд грн, а таможня – почти 67 млрд грн.