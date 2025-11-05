У жовтні митниця перерахувала до бюджету на 24% більше митних платежів, ніж торік

У жовтні 2025 року Державна митна служба України спрямувала до державного бюджету 67 млрд грн митних платежів, що на 13 млрд грн (24%) перевищує показник жовтня 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

За даними служби, обсяги оподаткованого імпорту товарів зросли на 22% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Основними джерелами надходжень стали:

нафтопродукти – 17 млрд грн;

автомобілі легкові – 5,1 млрд грн;

газ природний, гази нафтові – 2 млрд грн;

електрогенераторні установки – 997,5 млн грн;

електричні телефони – 932,5 млн грн;

моторні транспортні засоби для перевезення вантажів – 735,1 млн грн;

частини та пристрої транспортних засобів – 709,5 млн грн;

продукти, що містять тютюн, нікотин та їх замінники – 701,8 млн грн;

вугілля кам'яне, антрацит – 683,5 млн грн;

трактори, за винятком тракторів товарної позиції 8709 – 657,6 млн грн;

шини та покришки пневматичні гумові нові – 605,3 млн грн.

Зауважимо, у вересні 2025 року до державного бюджету України надійшло 66,7 млрд грн митних платежів, що на 14,35 млрд грн більше, ніж у вересні 2024 року. Це забезпечило зростання надходжень на 27,4%.

Окрім цього, у жовтні 2025 року (станом на 16:00 31 жовтня) до загального фонду державного бюджету України надійшло 181,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Податкова служба забезпечила 75,8 млрд грн, а митниця – 63 млрд грн.