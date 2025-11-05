Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Готівковий курс:

USD

42,10

42,02

EUR

48,67

48,51

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У жовтні митниця перерахувала до бюджету на 24% більше митних платежів, ніж торік

Митниця
Держмитслужба у жовтні перерахувала до бюджету 67 млрд грн митних платежів / Державна митна служба України

У жовтні 2025 року Державна митна служба України спрямувала до державного бюджету 67 млрд грн митних платежів, що на 13 млрд грн (24%) перевищує показник жовтня 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

За даними служби, обсяги оподаткованого імпорту товарів зросли на 22% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

Основними джерелами надходжень стали:

  • нафтопродукти – 17 млрд грн; 
  • автомобілі легкові – 5,1 млрд грн; 
  • газ природний, гази нафтові – 2 млрд грн; 
  • електрогенераторні установки – 997,5 млн грн; 
  • електричні телефони – 932,5 млн грн; 
  • моторні транспортні засоби для перевезення вантажів – 735,1 млн грн; 
  • частини та пристрої транспортних засобів – 709,5 млн грн;
  • продукти, що містять тютюн, нікотин та їх замінники – 701,8 млн грн; 
  • вугілля кам'яне, антрацит – 683,5 млн грн; 
  • трактори, за винятком тракторів товарної позиції 8709 – 657,6 млн грн; 
  • шини та покришки пневматичні гумові нові – 605,3 млн грн.

Зауважимо, у вересні 2025 року до державного бюджету України надійшло 66,7 млрд грн митних платежів, що на 14,35 млрд грн більше, ніж у вересні 2024 року. Це забезпечило зростання надходжень на 27,4%.

Окрім цього, у жовтні 2025 року (станом на 16:00 31 жовтня) до загального фонду державного бюджету України надійшло 181,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Податкова служба забезпечила 75,8 млрд грн, а митниця – 63 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко