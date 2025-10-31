Запланована подія 2

У жовтні до загального фонду держбюджету надійшло 181,8 млрд грн: основні джерела доходів

гривні
У жовтні до держбюджету надійшло 181,8 млрд грн. / Shutterstock

У жовтні 2025 року (станом на 16:00 31 жовтня) до загального фонду державного бюджету України надійшло 181,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Податкова служба забезпечила 75,8 млрд грн, а митниця – 63 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

За підсумками жовтня надходження платежів від Державної податкової служби становили 75,8 млрд грн, в тому числі:

  • 31,7 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 
  • 24,1 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 41,1 млрд, відшкодовано – 17 млрд грн); 
  • 10,8 млрд грн – акцизний податок; 
  • 4,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств; 3,6 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби склали 63 млрд гривень. Іншим важливим джерелом доходів загального фонду держбюджету у жовтні стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 38 млрд гривень.

В цілому до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 251,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 51,8 млрд грн (станом на 30 жовтня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Нагадаємо, у вересні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 152,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Автор:
Тетяна Ковальчук