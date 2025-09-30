У вересні держбюджет отримав 152,7 млрд грн: скільки коштів надійшло від податкової та митниці

За оперативними даними, (станом на сьогодні 16:00) у вересні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 152,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Податкова служба забезпечила 80 млрд грн, а митниця – майже 67 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Податки і збори в Україні у вересні

За підсумками місяця, надходження від Державної податкової служби (ДПС) склали 80 млрд грн, деталізовані наступним чином:

29,5 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір;

24,7 млрд грн – податок на додану вартість (ПДВ), при цьому зібрано 39,6 млрд грн, а відшкодовано – 14,9 млрд грн;

12,9 млрд грн – акцизний податок;

7,3 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

4,4 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі 66,7 млрд гривень.

Загалом, за оперативними даними, сумарно до загального та спеціального фондів державного бюджету за підсумками вересня 2025 року надійшло 239 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, станом на 29 вересня до фондів пенсійного та соціального страхування надійшло 49,4 млрд грн у вигляді ЄСВ (Єдиного соціального внеску).

Нагадаємо, у серпні 2025 року державний бюджет України отримав 233,9 млрд грн податків та зборів. Додатково країна отримала 44 млрд грн міжнародної допомоги у вигляді грантів.