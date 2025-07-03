Держбюджет у першому півріччі отримав $22 млрд зовнішнього фінансування: хто надав підтримку

За перші шість місяців 2025 року Мінфін залучив до державного бюджету зовнішнє фінансування у розмірі 22 млрд доларів. Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. Всі внутрішні фінансові ресурси спрямовують на сектор безпеки й оборони.

Хто надав підтримку?

Надавачами бюджетної підтримки у 2025 році стали:

країни G7 та ЄС через механізм ERA (за рахунок доходів від заморожених активів РФ) – 17,6 млрд доларів;

Європейський Союз (Ukraine Facility) – 3,8 млрд доларів (пільгове фінансування та гранти);

Міжнародний валютний фонд – 400 млн доларів;

Японія – 190 млн доларів пільгове фінансування);

Світовий банк – 50 млн доларів (пільгове фінансування).

У відомстві зазначили, що потреба у зовнішньому фінансуванні до кінця 2025 року складає 39,3 млрд доларів.

Міністерство фінансів у співпраці з країнами G7 та ЄС реалізує ініціативу Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Механізм ERA обсягом до 50 млрд доларів передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів. У 2025 році партнери спрямували вже 17,6 млрд доларів США.

Загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери спрямували до України понад 137 млрд доларів США бюджетної підтримки.

Раніше повідомлялося, що згідно із Бюджетною декларацією на 2026—2028 роки, у середньостроковій перспективі передбачено поступове зменшення зовнішньої фінансової підтримки України і відповідно дефіциту державного бюджету.