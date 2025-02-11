Допомога Україні: United24 зібрав понад 1 мільярд доларів благодійних внесків

Від початку повномасштабного вторгнення фандрайзингова платформа United24 зібрала благодійних внесків майже на 1,05 мільярдів гривень. Люди по всьому світу обʼєдналися у бажанні допомогти Україні.

Про це повідомляє платформа United24.

"Численні внески допомагають Україні закривати найнагальніші потреби на фронті та за його межами. Тисячі життів були й будуть врятовані завдяки цим коштам. Кожен внесок, незалежно від розміру, однаково важливий", — йдеться у повідомленні.

Завдяки благодійним внескам були придбані дрони для наших військових, техніка для саперів, обладнання для медиків тощо. Крім того, були облаштовані укриття для школярів, відбудовані лікарні, школи та житлові будинки.

Що відомо про United24

United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни, яка об’єднала світ навколо підтримки нашої держави.

Зібрані кошти розподілятимуть за трьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова України. Гроші надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами.

Гроші можна пожертвувати на: оборону, гуманітарне розмінування, медичну допомогу, освіту та науку, відбудову України.

Амбасадорами платформи стали знаменитості зі всього світу, зокрема такі зірки кіно, як Барбара Стрейзанд, Лієв Шрайбер, Марк Стронг, Кетрін Винник, Міша Коллінз та інші. Участь у проєкті прийняли відомі спортсмени: футболісти Андрій Шевченко та Андрій Зінченко, боксер Олександр Усик, тенісистка Еліна Світоліна, а також мільярдер Річард Бренсон, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер та лауреат Номебелівської премії Пол Нерс.

Нагадаємо, у листопаді в Україні відкрили перше укриття на кошти United24. Тепер понад 200 дітей зі 6 сіл громади на Одещині навчатимуться в безпечному просторі, де можна повноцінно продовжувати освітній процес офлайн.