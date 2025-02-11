Помощь Украине: платформа United24 собрала более 1 миллиарда долларов благотворительных взносов

С начала полномасштабного вторжения фандрайзинговая платформа United24 собрала благотворительные взносы почти на 1,05 миллиарда гривен. Люди во всем мире объединились в желании помочь Украине.

Об этом сообщает платформа United24.

"Многочисленные взносы помогают Украине закрывать самые неотложные потребности на фронте и за его пределами. Тысячи жизней были и будут спасены благодаря этим средствам. Каждый вклад, независимо от размера, все равно важен", — говорится в сообщении.

Благодаря благотворительным взносам были приобретены дроны для наших военных, техника для саперов, оборудование для медиков и т.д. Кроме того, были обустроены укрытия для школьников, отстроены больницы, школы и жилые дома.

Что известно о United24

United24 — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны, объединившей мир вокруг поддержки нашего государства.

Собранные средства будут распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины . Деньги поступают на счета Национального банка Украины и закреплены за профильными министерствами .

Деньги можно пожертвовать на оборону, гуманитарное разминирование, медицинскую помощь, образование и науку, восстановление Украины.

Посольствами платформы стали знаменитости со всего мира, в том числе такие звезды кино, как Барбара Стрейзанд, Лиев Шрайбер, Марк Стронг, Кэтрин Винник, Миша Коллинз и другие. Участие в проекте приняли известные спортсмены: футболисты Андрей Шевченко и Андрей Зинченко, боксер Александр Усик, теннисистка Элина Свитолина, а также миллиардер Ричард Бренсон, астронавт Скотт Келли, историк Тимоти Снайдер и лауреат Номебелевской премии Пол Нерс.

Напомним, в ноябре в Украине открыли первое укрытие на средства United 24 . Теперь более 200 детей из 6 сел общины в Одесской области будут учиться в безопасном пространстве, где можно полноценно продолжать образовательный процесс офлайн.