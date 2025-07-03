Госбюджет в первом полугодии получил $22 млрд внешнего финансирования: кто оказал поддержку

За первые шесть месяцев 2025 года Минфин привлек в государственный бюджет внешнее финансирование в размере 22 млрд. долларов. Международная поддержка позволила в полном объеме обеспечить расходы социально-гуманитарного направления. Все внутренние финансовые ресурсы направляются на сектор безопасности и обороны.

Кто оказал поддержку?

Представителями бюджетной поддержки в 2025 году стали:

страны G7 и ЕС через механизм ERA (за счет доходов от замороженных активов РФ) – 17,6 млрд долларов;

Европейский Союз (Ukraine Facility) – 3,8 млрд долларов (льготное финансирование и гранты);

Международный валютный фонд – 400 млн долларов;

Япония – 190 млн долларов ( льготное финансирование);

Всемирный банк – 50 млн долларов (льготное финансирование).

В ведомстве отметили, что потребность во внешнем финансировании к концу 2025 года составляет 39,3 млрд долларов.

Министерство финансов по сотрудничеству со странами G 7 и ЕС реализует инициативу Extraordinary Revenue Acceleration for Украина ( ERA ). Механизм ERA объемом до 50 млрд долларов предполагает направление Украине кредитных средств, которые будут погашаться и обслуживаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов. В 2025 году партнеры направили уже 17,6 млрд. долларов США.

В общей сложности с начала полномасштабной войны, международные партнеры направили в Украину более 137 млрд долларов США бюджетной поддержки.

Ранее сообщалось, что согласно Бюджетной декларации на 2026—2028 годы, в среднесрочной перспективе предусмотрено постепенное уменьшение внешней финансовой поддержки Украины и дефицита государственного бюджета.