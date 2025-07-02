Кабмин обозначил, у кого будет занимать деньги в следующие три года

Размещение государственных ценных бумаг на внутреннем рынке в необходимом для обеспечения рефинансирования государственного внутреннего долга объеме в сочетании со своевременным внешним финансированием на льготных условиях позволит обеспечить финансирование государственного бюджета в 2027 и 2028 годах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на текст Бюджетной декларации на 2026—2028 годы, обнародованной Кабинетом министров.

Сколько будет занимать Украина

Согласно тексту декларации, в среднесрочной перспективе предусмотрено постепенное уменьшение внешней финансовой поддержки Украины и, соответственно, дефицита государственного бюджета.

Финансирование государственного бюджета за счет государственных заимствований планируется с учетом поступления денежной помощи от международных партнеров, а также емкости и доступной ликвидности внутреннего рынка капитала.

В 2026 году предусматривается частичное финансирование государственного бюджета за счет поступления государственных заимствований в 2025 году сверх объемов, определенных законом о Государственном бюджете Украины на 2025 год, что позволит уменьшить нагрузку на внутренний рынок государственных ценных бумаг.

В 2026 – 2028 годах финансирование государственного бюджета Украины будет происходить преимущественно за счет долговых операций. В 2026 году прогнозная сумма долговых заимствований составит 1,03 трлн грн. Но уже в следующем году планируется значительно снизить сумму заимствований – до около 618 млн грн. В 2028 году планируют занимать 510 млрд грн.

У кого будет занимать Украина

Одалживать деньги государство планирует как за счет внутренних резервов – облигаций внутреннего государственного займа, так и у внешних партнеров.

Среди внешних партнеров – Европейский Союз (макрофинансовая помощь), Международный валютный фонд (в рамках программы Stand-by/EFF), Всемирный банк , Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Банк развития Совета Европы, Двусторонние кредиты, в том числе обеспеченные доходами от замороженных активов РФ.

Напомним, по состоянию на 31 мая 2025 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины составил 7,515 триллиона гривен, что эквивалентно 180,97 миллиарда долларов США.

По данным Депозитария Национального банка Украины, в январе-июне 2025 года Министерство финансов привлекло на внутреннем рынке почти 240 млрд грн (в эквиваленте) через размещение и обмен облигаций внутреннего государственного займа.

Кабинет министров Украины 27 июня принял Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы — ключевой документ, определяющий основные параметры бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Его цель — обеспечить предсказуемость государственных финансов, сохраняя одновременно гибкость к изменениям ситуации и соответствие стратегическим приоритетам государства, включая евроинтеграционный курс. Декларация подготовлена в сотрудничестве с главными распорядителями бюджетных средств и после консультаций с Международным валютным фондом.

Особенностью новой декларации стало включение двух сценариев развития событий в Украине начиная с 2026 года. Один из них предполагает улучшение ситуации в сфере безопасности и базируется на макропрогнозе экономического и социального развития, подготовленном Министерством экономики.

Другой – учитывает возможность продолжения полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации.

В случае второго сценария предполагается, что расходы на сектор безопасности и обороны будут оставаться на уровне не ниже текущего — с учетом изменений в бюджет 2025 года. Окончательное решение о выборе одного из вариантов будет принято при составлении проекта Государственного бюджета Украины на 2026 год.