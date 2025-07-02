Правительство обнародовало плановый размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума на 2026 год

Кабинет министров обнародовал текст Бюджетной декларации на 2026-2028 годы. Документ закладывает основу для формирования проекта Государственного бюджета на 2026 год и содержит общие ориентиры относительно доходов, расходов, минимальной зарплаты, прожиточного минимума и других важных показателей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на текст документа на Правительственном портале.

Каким будет прожиточный минимум

В 2026-2028 годах прогнозные размеры прожиточного минимума рассчитаны с учетом основных макропоказателей экономического и социального развития Украины, в частности с учетом повышения темпов индекса потребительских цен для соответствующего года.

Источник: Бюджетная декларация на 2026 – 2028 годы

Уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в 2026—2028 годах в процентном отношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц — 60 процентов; для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100 процентов; для детей — 145 процентов соответствующего прожиточного минимума.

Какой будет минимальная зарплата

При формировании расходной части государственного бюджета на 2026—2028 годы будут учтены следующие показатели:

минимальной заработной платы:

· с 1 января 2026 года в размере 8 688 гривен;

· с 1 января 2027 года в размере 9 374 гривны;

· с 1 января 2028 года в размере 10 059 гривен .

должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки:

· с 1 января 2026 года в размере 3 470 гривен;

· с 1 января 2027 года в размере 3 744 гривны;

· с 1 января 2028 года в размере 4 018 гривен.

Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов остается на уровне 2025 года.

В 2026-2028 годах будет продолжаться осуществление оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, введенной в 2024 году.

В декларации отмечается, что Верховная Рада и Правительство будут направлять усилия на "отвязку" размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в частности для работников государственных органов.

Напомним, Кабинет министров Украины 27 июня принял Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы — ключевой документ, определяющий основные параметры бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Его цель — обеспечить предсказуемость государственных финансов, сохраняя одновременно гибкость к изменению ситуации с безопасностью и соответствие стратегическим приоритетам государства, включая евроинтеграционный курс. Декларация подготовлена в сотрудничестве с главными распорядителями бюджетных средств и после консультаций с Международным валютным фондом.

Особенностью новой декларации стало включение двух сценариев развития событий в Украине начиная с 2026 года. Один из них предполагает улучшение ситуации в сфере безопасности и базируется на макропрогнозе экономического и социального развития, подготовленном Министерством экономики.

Другой – учитывает возможность продолжения полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации. В случае второго сценария предполагается, что расходы на сектор безопасности и обороны будут оставаться на уровне не ниже текущего с учетом изменений в бюджет 2025 года. Окончательное решение о выборе одного из вариантов будет принято при составлении проекта Государственного бюджета Украины на 2026 год.