Уряд оприлюднив плановий розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму на 2026 рік

Кабінет міністрів оприлюднив текст Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки. Документ закладає підґрунтя для формування проєкту Державного бюджету на 2026 рік і містить загальні орієнтири щодо доходів, витрат, мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та інших важливих показників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на текст документу на Урядовому порталі.

Яким буде прожитковий мінімум

У 2026—2028 роках прогнозні розміри прожиткового мінімуму розраховано з огляду на основні макропоказники економічного і соціального розвитку України, зокрема з урахуванням підвищення темпів індексу споживчих цін для відповідного року.

Джерело: Бюджетна декларація на 2026 – 2028 роки

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2026—2028 роках у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 60 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 відсотків; для дітей — 145 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Якою буде мінімальна зарплата

Під час формування видаткової частини на 2026—2028 роки буде враховано такі показники:

мінімальної заробітної плати:

· з 1 січня 2026 року в розмірі 8 688 гривень;

· з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 гривні;

· з 1 січня 2028 року в розмірі 10 059 гривень.

посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

· з 1 січня 2026 року в розмірі 3 470 гривень;

· з 1 січня 2027 року в розмірі 3 744 гривні;

· з 1 січня 2028 року в розмірі 4 018 гривень.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів залишається на рівні 2025 року.

У 2026—2028 роках продовжуватиметься здійснення оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, запровадженої у 2024 році.

В декларації зазначається, що Верховна Рада та Уряд будуть спрямовувати зусилля на “відв’язку” розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема для працівників державних органів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 червня ухвалив Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки — ключовий документ, який визначає основні параметри бюджетної політики на середньострокову перспективу. Його мета — забезпечити передбачуваність державних фінансів, зберігаючи водночас гнучкість до змін безпекової ситуації та відповідність стратегічним пріоритетам держави, включно з євроінтеграційним курсом. Декларацію підготовлено у співпраці з головними розпорядниками бюджетних коштів та після консультацій із Міжнародним валютним фондом.

Особливістю нової декларації стало включення двох сценаріїв розвитку подій в Україні, починаючи з 2026 року. Один з них передбачає покращення безпекової ситуації й базується на макропрогнозі економічного і соціального розвитку, підготовленому Міністерством економіки.

Інший — враховує можливість продовження повномасштабної агресії з боку Російської Федерації.

У випадку другого сценарію передбачається, що витрати на сектор безпеки і оборони залишатимуться на рівні не нижчому за поточний — з урахуванням змін до бюджету 2025 року. Остаточне рішення про вибір одного з варіантів буде ухвалено під час складання проєкту Державного бюджету України на 2026 рік.