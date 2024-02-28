Усе про індексацію пенсій з 1 березня 2024: кому і на скільки підвищать, а хто залишиться без доплат

При індексації пенсій мінімальне підвищення складе 100 гривень, а максимальне може досягти 1500 гривень. Втім, юристи радять подавати до суду, якщо перерахунок був проведений неправомірно, з'ясувало Delo.ua.

З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів.

Загалом завдяки індексації для понад 10 млн громадян з 1 березня пенсії підвищаться на 8%.

Згідно з рішенням, що було ухвалено минулого тижня на засіданні уряду, розмір індексації обчислено на базі остаточних офіційних показників розвитку економіки у 2023 році: інфляція у розмірі 5,1%; зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески - 7%. А отже, зростання пенсій перекриє зростання цін за 2023 рік.

"Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також цьогоріч не обійшлося без інновацій у системі пенсій: з 1 квітня автоматично перерахують пенсії для 654 000 пенсіонерів, які працюють. Пенсії приведуть у відповідність до оновленого страхового стажу.

Як проводиться індексація

У Пенсійному фонді пояснили, що что індексація відбувається у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму.

"Для непрацездатних осіб з 2093 гривень до 2361 гривень збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму", - наголосили в ПФУ.

У пояснювальній записці до урядової постанови наголошується, що для забезпечення індексації пенсій щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Показник середньої зарплати, який застосовується в Україні для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника інфляції за попередній рік (у 2023 році 5,1%) та 50% показника зростання середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (10,72%).

Індексація пенсій у березні 2024: хто може претендувати та про які доплати йдеться

Середній розмір підвищення складе 322 гривні, а середня пенсія таким чином зросте до 5 717 гривень.

Мінімальний розмір підвищення не має бути меншим за 100 грн, водночас збільшення пенсій не може перевищувати 1500 грн - це сума визначена з урахуванням показника зростання споживчих цін минулого року, який склав 5,1%.

Перерахунок пенсій стосуватиметься 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч "чорнобильців", наголосив прем'єр.

Збільшення пенсії слід очікувати у першу чергу людям, які досягли 70 та більше років - їм передбачена надбавка за віком.

Окрім того, доплати отримають пенсіонери:

віком від 70 до 74 років - додатково 300 гривень.

віком від 75 до 79 років — додатково 456 гривень.

від 80 років і старші — додатково 570 гривень.

Головна умова для отримання вікової надбавки — щоб загальна сума пенсійної виплати перевищувала 10 340,35 гривні.

Підвищення виплат отримають такі категорії громадян:

У пенсіонерів з мінімальним страховим стажем пенсія (мінімальна) збільшується з 2 520 грн до 2720 грн.

пенсіонери віком до 70 років із стажем 30\35 років (для жінок та чоловіків відповідно) отримають підвищення з 2760 до 2 980 грн,

незаняті пенсіонери від 65 до 70 років із відповідним стажем, а також пенсіонери старші 80 років, можуть розраховувати на збільшення до 3370 грн,

особи за 70 зі стажем, мешим за вимоги, отримають доплату до пенсії виходячи з наявного стажу, але не менше 3240 грн.

Як зазначив у коментарі Delo.ua Іван Хомич, керуючий адвокат Адвокатського Бюро Івана Хомича, під збільшення цього року потрапляють мінімальні пенсії - це пенсії, основний розмір яких не перевищує прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для таких пенсій буде передбачене фіксоване підвищення пенсій до певного мінімального рівня.

“Раніше пенсіонерам з найнижчими пенсіями, зазвичай, підвищувався не весь розмір пенсії, а лише та її частина, яка обчислюється за страховою формулою і яка зазвичай “поглинається” іншими складовими пенсійної виплати, так що загального зростання розміру пенсії не відбувалось”, - пояснив адвокат.

Перерахунок пенсій: які ще надбавки можна отримати

Окрім вікових надбавок, пенсіонери можуть претендувати на інші види доплат:

надбавки на дітей для осіб пенсійного віку, які самостійно виховують дитину, у розмірі 150 гривень щомісяця.

надбавки за понаднормовий стаж, розмір якої розраховується індивідуально залежно від додаткового стажу, який має пенсіонер.

Ці додаткові виплати є частиною соціальної підтримки, спрямованої на покращення фінансового становища пенсіонерів в Україні.

Існує також механізм збільшення пенсійних виплат за віком, залежний від тривалості страхового стажу. Цей механізм передбачає нарахування додаткових 1% до розміру пенсії за кожен повний рік стажу, що перевищує 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, цей поріг становить 25 років для чоловіків та 20 років для жінок.

Розмір такої додаткової виплати розраховується відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне забезпечення, але не може перевищувати 1% мінімального розміру пенсії за віком, встановленого у статті 28 цього ж Закону.

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія була збільшена до 2 361 гривні. Виходячи з цього, максимальна сума доплати за кожний рік понаднормового стажу становить 23,61 гривні. Це означає, що якщо пенсіонер має стаж, який перевищує встановлені норми, його пенсія може бути збільшена на 23,61 гривні за кожен такий рік.

Завдяки цьому деякі категорії отримають підвищення двічі - не лише у березні, а й у квітні. Йдеться про пенсіонерів, яким виповнилося 65 років за наявності стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Як зазначила в коментарі Delo.ua Анастасія Дерюга, юрист ЮК «Мережа права», це стосується переважно працюючих пенсіонерів.

"Є показник індексації, а є перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів по страховому стажу. Але для цієї категорії уряд застосовує індексацію не за коефіцієнтом 1,79, а звичайну доплату 100 гривень. У нас щодо цього питання є судові справи, у яких ми добиваємось повноцінної індексації для пенсіонерів, яких обмежили в правах. Ми доводимо, що це незаконно: людина працює, сплачує податки, а її обмежують в індексації - доплачують 100 гривень, а не 1500", - пояснила юристка.

Хто не підпадає під індексацію пенсій у березні 2024 року

У березні 2024-го знову без реальної індексації (збільшення пенсій на 8%) залишились цивільні пенсіонери, пенсія яким була призначена в 2020-2023 рр. Їм пенсію підвищили лише на 100 грн, тобто на чисто символічну суму. Щодо військових пенсій, то під збільшення потрапляють всі пенсіонери, які вийшли на пенсію до 2024 року.

Омине індексація зокрема такі категорії:

громадян, які отримують найбільші пенсії;

громадян, які вийшли на пенсію упродовж останніх трьох років;

громадян, які отримують виплати, менші за мінімальні.

Щоправда, останній категорії уряд обіцяє спеціальну надбавку.

Іван Хомич переконаний, що дискримінація "молодих" пенсіонерів суперечить закону, тому вони можуть добиватись справедливості в суді і така практика працює.

За його словами, відповідно до порядку індексації цивільних пенсій, який використовує держава, індексується не сама виплата, тобто сума коштів, яку щомісячно отримує пенсіонер на банківську картку, а підвищення відбувається одного з показників, який застосовується для обчислення розміру пенсії. Це показник середньої зарплати (доходу), з якої сплачено страхові внески та який враховується для розрахунку пенсії.

По-друге, згідно з постановою Кабміну № 124 "Питання проведення індексації пенсій у 2019 році", пенсії, які були призначені протягом останніх трьох років, не підвищуються на відповідний коефіцієнт. Іншими словами такі пенсії не підпадають під індексацію.

"Це рішення уряду суперечить Закону № 1058 “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування”, де в ч.2 ст. 42 встановлено, що для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої зарплати. У статті немає норми, що пенсії, які були призначені протягом останніх років, не підлягають індексації", - пояснив Хомич.

Показник середньої зарплати, про який йдеться в ст.42 Закону № 1058, не є сталим. "У кожної пенсії, призначеної та обчисленої відповідно до цього закону, є «свій» показник середньої зарплати. І саме він має збільшуватись під час індексації", - вважає адвокат.

Проте через рішення КМУ у 2019 році і сьогодні без індексації залишаються пенсіонери, яким пенсія призначена протягом останніх трьох років, адже «їхній» показник середньої зарплати не збільшується, бо його розмір перевищує проіндексований показник.

“По суті, це дискримінація. Бо серед людей, що залишились без індексації, також є пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію. Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію у 2021 році й отримує 2400 грн, то після індексації вона матиме всього плюс 100 грн підвищення - проіндексована пенсія становитиме 2500 грн. А якщо інший пенсіонер вийшов на пенсію у 2019 р. і також отримує 2400 грн, то його підвищена мінімальна пенсія становитиме 2600. У обох випадках, усі показники для розрахунку пенсії (стаж та розмір зарплати), можуть бути абсолютно ідентичними. Різниця лише в тому, що один вийшов на пенсію у 2019 році, а інший - у 2020", - пояснив адвокат.

Проблема в тому, що люди звикли, що пенсії останніх трьох років не індексують, адже це повторюється щороку, вважає експерт. Проте "це незаконно і з цим можна і треба боротись".

За його словами, у адвокатськый практиці є десятки успішних справ щодо незаконності фактичного позбавлення індексації «свіжопризначеної» пенсії: "За рішенням суду в 2024 році пенсіонеру, який вийшов на пенсію в 2020 році, можна через суд збільшити основний розмір виплат на коефіцієнт 1,64 (1,11*1,14*1,197*1,08), тобто на 64 %, якщо вийшов на пенсію в 2021 році, то коефіцієнт збільшення становитиме 1,47 (47%) (1,14*1,197*1,08), якщо в 2022 році - 1,29 (29 %) (1,197*1,08), якщо у 2023 році - 1,08 (8%)".

Куди звертатись для проведення індексації

Перерахунок пенсій буде проведено автоматично - без додаткових звернень пенсіонерів. Нові виплати надаються в місяць дня народження пенсіонера без необхідності додаткового звернення до Пенсійного фонду України.

Якщо ж пенсіонер вважає, що йому не провели індексацію, або провели її неправильно, він може звернутися до будь-якого управління Пенсійного фонду України за розʼясненням. Також він може взяти в цьому управлінні розпорядження про перерахунок його пенсії у звʼязку з індексацією.

Якщо мова йде про проведення реальної індексації пенсій, які призначені в 2020-2023 р.р., то добитися цього можна лише через суд.

Як нараховується пенсія державним службовцям у 2024 році

Також з 1 березня буде проіндексовано на 8% пенсії 20,8 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. Таким чином, Уряд прискорив проведення індексації для цих категорій осіб (у 2023 році індексація для них відбулась з 1 липня).

Водночас Уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії.

Проте враховуючи, що коефіцієнт збільшення пенсії становить 8 %, то під обмеження максимального розміру індексації підпадатимуть лише пенсії, розмір яких перевищує 18760 гривень (у 2023 році під обмеження суми індексації потрапили пенсіонери, які отримували 7620 грн і вище).

Яка мінімальна пенсія в Україні без стажу

З початку нового 2024 року в Україні зросла мінімальна зарплата та пенсії. Протягом року розмір мінімальної зарплати змінюється двічі. З 1 січня він зріс до 7 100 гривень (замість 6 700 у 2023-му), а з 1 квітня - 8 000 гривень. Також через це зросте прожитковий мінімум.

3 023 гривень – для працездатних осіб,

2 563 гривень – для дітей віком до шести років,

3 196 гривень – для дітей від 6 до 18 років,

2 361 гривень – для осіб, які втратили працездатність.

Разом із зарплатою зростають і пенсії. Мінімальна пенсія в Україні ще 1 січня збільшилась з 2 093 гривень до 2 361, максимальна – з 20 930 гривень до 23 610.

Закон про державний бюджет на 2024 рік передбачає підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (мінімальна пенсія) з 2093 до 2361 грн.

Для осіб, які не мають стажу або його недостатньо, традиційні пенсійні виплати не передбачені. Натомість з 65-річного віку вони мають право на отримання соціальної допомоги - пенсії за віком. Її розмір становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2361 грн), і середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні півроку, але не більше за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 грн).

Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з огляду на майнові зміни та середньомісячний сукупний дохід.

Також у 2024 році зміниться розмір стажу необхідного для виходу на заслужений відпочинок. Оформити пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 31 рік, у 63 роки – зі стажем 21-31, у 65 років – 15-21 рік.