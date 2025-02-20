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В Україні затвердили показник середньої зарплати для обчислення пенсій

пенсіонери
Фото: Freepik

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік, який враховується для обчислення пенсій.

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

За даними відомства, середній розмір заробітної плати у 2024 році, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.

У четвертому кварталі 2024 року були затверджені такі показники:

  • жовтень - на рівні 18 704,98 грн;
  • листопад - 18 823,31 грн; 
  • грудень - 21 698,99 грн.

Середня заробітна плата за 2022-2024 роки, що застосовується для обчислення пенсії при зверненні за її призначенням у 2025 році, становить 15 057,09 грн.

Фото 2 — В Україні затвердили показник середньої зарплати для обчислення пенсій

Нагадаємо, Мінсоцполітики пропонує кардинально змінити нарахування пенсій в Україні. Відомство оприлюднило законопроєкт реформи солідарної системи пенсійних нарахувань. Передбачається також вперше запровадити накопичувальну пенсію. 

Які пенсії отримують українці

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становив 5789,05 грн. 

Більш ніж половина українців отримують пенсії до 5 тисяч. Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

  • до 3000 грн – 25,9%, отримують 2 684 075 осіб, середня пенсія – 2759,86 грн;
  • від 3001 до 4000 грн – 17,9%, отримують 1 817 897 осіб, середня пенсія – 3544,23 грн;
  • від 4001 до 5000 грн — 18,8%, отримують 1 943 939 осіб, середня пенсія – 4414,06 грн;
  • від 5001 до 10 000 гривень — 25,5%, отримують 2 636 007 осіб, середня пенсія – 6844,95 грн;
  • понад 10 000 гривень — 12,2%, отримують 1 261 712 осіб, середня пенсія — 15 379,97 грн.

 Найвищі виплати отримують пенсіонери в Києві — 8017,65 грн, на другому місці — Донецька область (7168,33 грн), на третьому — Луганська область (6694,19 грн), а найнижчі — у Тернопільській та Чернівецькій областях (4484,69 грн і 4648,04 грн відповідно).

Автор:
Світлана Манько