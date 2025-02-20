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В Україні затвердили показник середньої зарплати для обчислення пенсій
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік, який враховується для обчислення пенсій.
Про це повідомила пресслужба ПФУ.
За даними відомства, середній розмір заробітної плати у 2024 році, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.
У четвертому кварталі 2024 року були затверджені такі показники:
- жовтень - на рівні 18 704,98 грн;
- листопад - 18 823,31 грн;
- грудень - 21 698,99 грн.
Середня заробітна плата за 2022-2024 роки, що застосовується для обчислення пенсії при зверненні за її призначенням у 2025 році, становить 15 057,09 грн.
Нагадаємо, Мінсоцполітики пропонує кардинально змінити нарахування пенсій в Україні. Відомство оприлюднило законопроєкт реформи солідарної системи пенсійних нарахувань. Передбачається також вперше запровадити накопичувальну пенсію.
Які пенсії отримують українці
За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становив 5789,05 грн.
Більш ніж половина українців отримують пенсії до 5 тисяч. Розмір пенсій розподіляється наступним чином:
- до 3000 грн – 25,9%, отримують 2 684 075 осіб, середня пенсія – 2759,86 грн;
- від 3001 до 4000 грн – 17,9%, отримують 1 817 897 осіб, середня пенсія – 3544,23 грн;
- від 4001 до 5000 грн — 18,8%, отримують 1 943 939 осіб, середня пенсія – 4414,06 грн;
- від 5001 до 10 000 гривень — 25,5%, отримують 2 636 007 осіб, середня пенсія – 6844,95 грн;
- понад 10 000 гривень — 12,2%, отримують 1 261 712 осіб, середня пенсія — 15 379,97 грн.
Найвищі виплати отримують пенсіонери в Києві — 8017,65 грн, на другому місці — Донецька область (7168,33 грн), на третьому — Луганська область (6694,19 грн), а найнижчі — у Тернопільській та Чернівецькій областях (4484,69 грн і 4648,04 грн відповідно).