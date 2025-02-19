Якого розміру має бути добровільний внесок, щоб зарахувався 1 місяць до страхового стажу — пояснення Мінсоцполітики

Страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, в Україні поступово збільшується. У 2025 році, щоб стати пенсіонером потрібно мати 32 роки страхового стажу. Однак громадяни добровільно та за власним бажанням можуть сплачувати страхові внески для отримання пенсії в майбутньому.

Яку суму добровільного страхового внеску потрібно сплатити, щоб до страхового стажу зарахували один місяць пояснили у Міністерстві соціальної політики України.

"Якщо людина офіційно не працевлаштована, проте має дохід і бажає сплачувати добровільні страхові внески, щоб заробити стаж і отримувати пенсію, вона може сплачувати їх добровільно, за власним бажанням. Чим більший розмір внесків – тим більшим буде розмір пенсії, яка нараховуватиметься в майбутньому", — йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

За розрахунками відомства, для того, щоб непрацюючій особі був зараховано один повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць внесків має бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок, тобто – 1760 грн. Якщо ж людина сплатить вдвічі більший внесок, то пенсія нараховуватиметься з подвійної мінімальної зарплати.

У міністерстві зауважили, що держава у будь-якому випадку надаватиме фінансову підтримку людині пенсійного віку. У вигляді пенсії, якщо людина має достатньо страхового стажу, або державної соціальної допомоги, якщо особа досягла пенсійного віку, а страхового стажу для призначення пенсії недостатньо.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня діють нові умови для виходу на пенсію. Пенсія за віком в Україні призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60, або 63, або 65 років. Згідно з діючим законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, з 1 січня 2025 року для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 32 роки.