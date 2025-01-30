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За рік пенсія в Україні зросла на 7,5%, але інфляція "з'їла" це підвищення

пенсіонери
У ПФУ назвали розміри пенсій в Україні. Фото: freepik

Станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становив 5789,05 грн. Однак у 25,95% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3000 грн. Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України.

За даними ПФУ, станом на 1 січня 2025 року в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн є працюючими особами.

"Опендатамедіа" зазначає, що середня пенсія у розмірі 5789 грн – це 132 євро, що на 7,5% більше, ніж у 2023 році. Водночас інфляція за 2024 рік, за даними Національного банку України, склала 12% — "тож, фактично, звела нанівець це підвищення".

Які пенсії отримують українці

За даними ПФУ, середній розмір пенсій в Україні на 1 січня становить 5789,05 грн, у працюючих пенсіонерів виплати дещо вищі  6302,76 грн. Більш ніж половина українців отримують пенсії до 5 тисяч. Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

  • до 3000 грн – 25,9%, отримують 2 684 075 осіб, середня пенсія – 2759,86 грн;
  • від 3001 до 4000 грн – 17,9%, отримують 1 817 897 осіб, середня пенсія – 3544,23 грн;
  • від 4001 до 5000 грн — 18,8%, отримують 1 943 939 осіб, середня пенсія – 4414,06 грн;
  • від 5001 до 10 000 гривень — 25,5%, отримують 2 636 007 осіб, середня пенсія – 6844,95 грн;
  • понад 10 000 гривень — 12,2%, отримують 1 261 712 осіб, середня пенсія — 15 379,97 грн.
Фото 2 — За рік пенсія в Україні зросла на 7,5%, але інфляція "з'їла" це підвищення

Таким чином, понад 62% пенсіонерів отримують виплати, які не перевищують 5000 грн.

За інформацією Пенсійного фонду, переважна більшість українських пенсіонерів (72,59%) отримують виплати, призначені за віком. Ще 15,21% — пенсії, призначені по інвалідності.

Фото 3 — За рік пенсія в Україні зросла на 7,5%, але інфляція "з'їла" це підвищення

Який розмір пенсій по регіонам

Розмір середніх пенсії в регіонах України різний. Найвищі виплати отримують пенсіонери в Києві — 8017,65 грн, на другому місці — Донецька область (7168,33 грн), на третьому — Луганська область (6694,19 грн), а найнижчі — у Тернопільській та Чернівецькій областях (4484,69 грн і 4648,04 грн відповідно).

Фото 4 — За рік пенсія в Україні зросла на 7,5%, але інфляція "з'їла" це підвищення

Нагадаємо, у Мінсоцполітики спростували заяву міністра Оксани Жолнович про обов'язкові відрахування 9% із зарплати. В Україні накопичувальні пенсії запровадять без підвищення податків. Внески будуть виключно добровільними.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 1 січня діють нові умови для виходу на пенсію. Згідно з діючим законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, з 1 січня 2025 року для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 32 роки.

Автор:
Тетяна Ковальчук