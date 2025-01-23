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Комп'ютерну техніку для Пенсійного фонду на $3,36 млн закупили через Prozorro: скільки коштів заощаджено
Мінсоцполітики через Prozorrо закупило комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення для Пенсійного фонду на суму $3,36 млн.
Про це інформує Урядовий портал.
Початковий бюджет для цього, згідно з програмою "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" спільно зі Світовим банком, становив $5 млн. Завдяки ефективно проведеним торгам вдалося зекономити понад $1,6 млн, що складає 33% від початкової суми.
Участь у торгах взяли 5 учасників: 4 національні та 1 міжнародна компанія.
Закуплене обладнання сприятиме оптимізації роботи 25 територіальних органів Пенсійного фонду України.
Комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення дозволить:
- підвищити ефективність та оперативність обробки даних;
- забезпечити якісне надання послуг громадянам;
- підтримати реалізацію державних цифрових реформ у соціальній сфері.
"Ми прагнемо забезпечити максимальну прозорість закупівель та сприяти широкій конкуренції. Тому було прийнято рішення перевести закупівлі на Prozorrо і залучити до їх організації профільну установу", - підкреслила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак.
Нагадаємо, факторинг — це фінансовий інструмент, який має на меті зміцнити не лише сектор державних закупівель, але й приватний бізнес, а також слугувати додатковим джерелом обігових коштів для постачальників товарів. Використання сервісу факторингу від Прозорро.Продажі надасть підприємствам можливість отримувати фінансування швидко та з мінімальними ризиками.