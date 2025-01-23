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Компьютерную технику для Пенсионного фонда на $3,36 млн закупили через Prozorro: сколько средств сэкономлено

Компьютерную технику для Пенсионного фонда на $3,36 млн закупили через Prozorro: сколько средств сэкономлено
Закупленное оборудование будет способствовать оптимизации работы 25 территориальных органов ПФУ.

Минсоцполитики через Prozorro закупило компьютерное оборудование и программное обеспечение для Пенсионного фонда на сумму $3,36 млн.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Первоначальный бюджет для этого, согласно программе "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" совместно с Всемирным банком, составил $5 млн. Благодаря эффективно проведенным торгам удалось сэкономить более $1,6 млн., что составляет 33% от первоначальной суммы.

Участие в торгах приняли 5 участников: 4 национальных и 1 международная компания.

Закупленное оборудование будет способствовать оптимизации работы 25 территориальных органов Пенсионного фонда Украины.

Компьютерное оборудование и программное обеспечение позволит:

  • повысить эффективность и оперативность обработки данных;
  • обеспечить качественное предоставление услуг гражданам;
  • поддержать реализацию государственных цифровых реформ в социальной сфере.

"Мы стремимся обеспечить максимальную прозрачность закупок и способствовать широкой конкуренции. Поэтому было принято решение перевести закупки на Prozorro и привлечь к их организации профильное учреждение", — подчеркнула первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак.

Напомним, факторинг — это финансовый инструмент, цель которого укрепить не только сектор государственных закупок, но и частный бизнес, а также служить дополнительным источником оборотных средств для поставщиков товаров. Использование сервиса факторинга от Прозорро. Продажа предоставит предприятиям возможность получать финансирование быстро и с минимальными рисками.

Автор:
Ольга Опенько