Факторинг від "Прозорро.Продажі": нові можливості для бізнесу та економіки України

Де швидко знайти оборотні кошти для бізнесу? Питання актуальне для виробників як в Україні, так і в Європі, Азії, Америці. У сучасних реаліях це квест для малого та середнього бізнесу. З метою підтримки МСБ Міністерство економіки України спільно з АТ “Прозорро.Продажі” запускає сервіс факторингу. Цей продукт є частиною Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу до 2027 року, розробленої та затвердженої Міністерством економіки України. Додатково Рада Національного банку України планує до 2025 року встановити співвідношення обсягу факторингових операцій та торговельного фінансування в Україні до ВВП на рівні близько 5% .

Що ж таке факторинг. Це фінансовий інструмент, покликаний посилити як сектор державних закупівель, так і приватний бізнес, і зрештою стати додатковим джерелом обігових коштів для постачальників товарів. Сервіс факторингу від Прозорро.Продажі дозволить підприємствам отримувати фінансування швидко та з мінімальними ризиками.

Чому саме факторинг і чому зараз? Бо це дієво. Фінансовий інструмент давно ефективно використовується у світі та успішно зарекомендував себе. Через факторинг фінансується понад десять відсотків всіх закупівель з післяоплатою в ЄС. Але, в нашій країні про нього знають одиниці, і ще менше — використовує його. На сьогодні потенціал факторингових послуг в Україні не реалізований. Хоча обсяг цільового ринку факторингу складає 372 млрд грн. Це серйозний показник, який свідчить про важливість цього фінансового інструменту для української економіки.

Запуск сервісу факторингу — це відповідь на виклики, які існують на ринку. Бізнес часто стикається з довгими термінами оплати за контрактами, зокрема державними замовленнями. Постачальники можуть чекати від 30 до 180 днів на отримання коштів за надані товари. Це створює значний фінансовий тиск, особливо на малі та середні підприємства, яких найбільше серед учасників публічних закупівель.

Впровадження факторингу дозволяє підприємствам отримати до 80-90% від суми контракту одразу після відправки товарів чи здійснення послуг. Це значно покращує їхню ліквідність та фінансову стабільність, дозволяючи компаніям зосередитися на розвитку, а не на розв'язанні проблеми з обіговими коштами.

Сервіс факторингу від "Прозорро.Продажі" запускається 30 жовтня 2024 року, а перші дієві результати очікуємо у 2025 році.

Факторинг у період відновлення економіки

В умовах воєнного часу та післявоєнного відновлення сервіс факторингу від "Прозорро.Продажі" має стати критично важливим інструментом для підтримки економіки. Він допоможе вирішити одну з головних проблем, з якою стикаються факторингові організації, — відсутність цифровізації. Фінансовий інструмент усуває цей бар'єр, надаючи прозорі, автоматизовані процеси, що забезпечують оперативність та надійність угод. Він також напряму сприяє виконанню пунктів Антикорупційних програм Уряду.

Це не просто амбіційний проєкт, а конкретні дії, спрямовані на прозорість та мінімізацію бюрократії в роботі з державою. З кожним новим кроком ми робимо процеси більш відкритими, а доступ до фінансових інструментів — простішим і швидшим.

Перспективи розвитку ринку факторингу

У середньостроковій перспективі роль прямих державних програм у кредитуванні буде зменшуватися, натомість фінансовий сектор стане основним драйвером галузі. Це важливий сигнал для банків та фінансових установ, які можуть розширювати свої пропозиції для бізнесу. Держава зі свого боку створює умови для гармонійного розвитку ринкових кредитних інструментів, що зробить їх доступнішими та ефективнішими.

Це вагомий крок на шляху до розширення фінансових можливостей для українського бізнесу та зміцнення економіки загалом.

Упевнений, що запуск цього проєкту стане важливою віхою в розвитку ринку факторингу в Україні та допоможе бізнесу вийти на новий рівень фінансової стабільності та зростання.