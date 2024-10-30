Факторинг от "Прозорро.Продажи": новые возможности для бизнеса и экономики Украины

Где быстро найти оборотные средства для бизнеса? Вопрос актуален для производителей как в Украине, так и в Европе, Азии, Америке. В современных реалиях это квест для малого и среднего бизнеса. С целью поддержки МПБ Министерство экономики Украины совместно с АО Прозорро.Продажи запускает сервис факторинга. Этот продукт является частью Стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2027 г., разработанной и утвержденной Министерством экономики Украины. Дополнительно Совет Национального банка планирует к 2025 году установить соотношение объема факторинговых операций и торгового финансирования в Украине к ВВП на уровне около 5% .

Что такое факторинг. Это финансовый инструмент, призванный усилить как сектор государственных закупок, так и частный бизнес и в конечном итоге стать дополнительным источником оборотных средств для поставщиков товаров. Сервис факторинга от Прозорро. Продажа позволит предприятиям получать финансирование быстро и с минимальными рисками.

Почему именно факторинг и почему сейчас? Потому что это действенно. Финансовый инструмент давно эффективно используется в мире и успешно зарекомендовал себя. Из-за факторинга финансируется более десяти процентов всех закупок с послеоплатой в ЕС. Но в нашей стране о нем знают единицы, и еще меньше — использует его. На сегодня потенциал факторинговых услуг в Украине не реализован. Хотя объем целевого рынка факторинга составляет 372 млрд. грн. Это серьезный показатель, свидетельствующий о важности этого финансового инструмента для украинской экономики.

Запуск сервиса факторинга — это ответ на вызовы, существующие на рынке. Бизнес часто сталкивается с длительными сроками оплаты по контрактам, в частности, государственными заказами. Поставщики могут ждать от 30 до 180 дней получения средств за предоставленные товары. Это создает значительное финансовое давление, особенно на малые и средние предприятия, которых больше всего среди участников публичных закупок.

Внедрение факторинга позволяет предприятиям получить до 80-90% от суммы контракта сразу же после отправки товаров или осуществления услуг. Это значительно улучшает их ликвидность и финансовую стабильность, позволяя компаниям сосредоточиться на развитии, а не решении проблем с оборотными средствами.

Сервис факторинга от "Прозорро.Продажи" запускается 30 октября 2024, а первые действенные результаты ожидаем в 2025 году.

Факторинг в период восстановления экономики

В условиях военного времени и послевоенного восстановления сервис факторинга от "Прозорро.Продажи" должна стать критически важным инструментом для поддержки экономики. Он поможет решить одну из главных проблем, с которой сталкиваются факторинговые организации — отсутствие цифровизации. Финансовый инструмент устраняет этот барьер, предоставляя прозрачные автоматизированные процессы, обеспечивающие оперативность и надежность сделок. Он также напрямую способствует выполнению пунктов антикоррупционных программ правительства.

Это не просто амбициозный проект, а конкретные действия, направленные на прозрачность и минимизацию бюрократии в работе с государством. С каждым новым шагом мы делаем процессы более открытыми, а доступ к финансовым инструментам проще и быстрее.

Перспективы развития рынка факторинга

В среднесрочной перспективе роль прямых государственных программ в кредитовании будет уменьшаться, а финансовый сектор станет основным драйвером отрасли. Это важный сигнал для банков и финансовых организаций, которые могут расширять свои предложения для бизнеса. Государство со своей стороны создает условия для гармоничного развития рыночных кредитных инструментов, что сделает их более доступными и эффективными.

Это весомый шаг на пути расширения финансовых возможностей для украинского бизнеса и укрепления экономики в целом.

Уверен, что запуск этого проекта станет важной вехой развития рынка факторинга в Украине и поможет бизнесу выйти на новый уровень финансовой стабильности и роста.