Торги через Прозорро.Продажи в прошлом году принесли 19,7 млрд грн: самым дорогим лотом стала ОГХК

Онлайн-аукционы в системе Прозорро.Продажи за 2024 год принесли почти 19,7 млрд грн благодаря более чем 24 тыс. успешных торгов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что на аукционах стоимость публичных активов в среднем росла более чем в 1,5 раза.

Какие аукционы принесли больше всего средств

Больше всего средств в 2024 году организаторам принесли приватизационные онлайн-аукционы.

По итогам торгов по крупной и малой приватизации в бюджеты разных уровней поступило почти 6,5 млрд грн и более 4 млрд грн соответственно.

Свириденко отмечает, что в 2024 году началась крупная приватизация, в рамках которой новых владельцев нашли такие объекты, как гостиница Украина, Объединенная горно-химическая компания и подсанкционный завод Аэрок.

"Активы получили шанс на трансформацию и привлечение инвестиций в развитие. Благодаря конкуренции растет стоимость объектов и государство продает их по рыночной цене, увеличивая поступление в бюджет", — подчеркнула Свириденко.

Реализация активов в процедуре банкротства принесла организаторам более 2,6 млрд грн.

Среди пяти рынков с наибольшими объемами привлеченных средств также были земельные торги, которые принесли более 2,1 млрд грн, и спецразрешения на пользование недрами — более 1,6 млрд грн.

Что известно о лотах, участниках и организаторах

В 2024 году на онлайн-аукционах за публичные активы соревновалось рекордное количество участников – почти 30 тысяч.

Также по итогам прошлого года было зафиксировано наибольшее количество организаторов, работавших с системой – почти 3,8 тысячи.

Самым дорогим лотом 2024 года стала Объединенная горно-химическая компания, объект крупной приватизации, продажи которого принесли почти 3,9 млрд грн в госбюджет.

В среднем за публичные активы в прошлом году соревновалось около 2,4 участника.

Почти 2,3 тыс. онлайн-аукционов, проведенных в 2024 году, находятся на этапе подписания соглашений и могут принести организаторам более 3 млрд грн дополнительно.

Справка:

Прозорро.Продажи — акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству через Министерство экономики.

АО "Прозорро.Продажи" обеспечивает функционирование электронной торговой системы, где проводятся онлайн-аукционы по аренде и продаже публичных активов. Система обеспечивает безопасность торгов, исключает возможность вмешательства в их процесс и обеспечивает равный доступ для каждого участника.

Добавим, что 68% победителей онлайн-аукционов "Земельного банка" — это малые и средние агропредприятия, имеющие штат до 60 работников.