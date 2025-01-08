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Торги через Прозорро.Продажі торік принесли 19,7 млрд грн: найдорожчим лотом стала ОГХК
Онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі за 2024 рік принесли майже 19,7 млрд грн завдяки понад 24 тис. успішних торгів.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що під час аукціонів вартість публічних активів у середньому зростала більш ніж в 1,5 раза.
Які аукціони принесли найбільше коштів
Найбільше коштів у 2024 році організаторам принесли приватизаційні онлайн-аукціони.
За підсумками торгів з великої та малої приватизації до бюджетів різних рівнів надійшло майже 6,5 млрд грн і понад 4 млрд грн відповідно.
Свириденко зазначає, що у 2024 році розпочалась велика приватизація, в рамках якої нових власників знайшли такі об'єкти, як готель "Україна", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та підсанкційний завод "Аерок»".
"Активи отримали шанс на трансформацію та залучення інвестицій у розвиток. Завдяки конкуренції зростає вартість об'єктів і держава продає їх за ринковою ціною, збільшуючи надходження у бюджет",- підкреслила Свириденко.
Реалізація активів у процедурі банкрутства принесла організаторам понад 2.6 млрд грн.
Серед п’яти ринків з найбільшими обсягами залучених коштів також були земельні торги, що принесли понад 2,1 млрд грн, та спецдозволи на користування надрами — понад 1,6 млрд грн.
Що відомо про лоти, учасників та організаторів
У 2024 році на онлайн-аукціонах за публічні активи змагалася рекордна кількість учасників — майже 30 тисяч.
Також за підсумками минулого року було зафіксовано найбільшу кількість організаторів, які працювали з системою — майже 3,8 тисяч.
Найдорожчим лотом 2024 року стала Об’єднана гірничо-хімічна компанія, об'єкт великої приватизації, продаж якого приніс майже 3,9 млрд грн до держбюджету.
У середньому за публічні активи минулого року змагалося близько 2,4 учасника. Найбільшу активність проявили учасники торгів за 100 невручених посилок Укрпошти — 115 учасників збільшили вартість лота більш ніж у 130 разів.
Майже 2,3 тис. онлайн-аукціонів, проведених у 2024 році, наразі знаходяться на етапі підписання угод і можуть принести організаторам понад 3 млрд грн додатково.
Довідково:
Прозорро.Продажі — акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі через Міністерство економіки.
АТ "Прозорро.Продажі" забезпечує функціонування електронної торгової системи, де проводяться онлайн-аукціони з оренди та продажу публічних активів. Система гарантує безпеку торгів, виключає можливість втручання в їхній процес та забезпечує рівний доступ для кожного учасника.
Додамо, що 68% переможців онлайн-аукціонів "Земельного банку" — це малі та середні агропідприємства, які мають штат до 60 працівників.