Торги через Прозорро.Продажі торік принесли 19,7 млрд грн: найдорожчим лотом стала ОГХК

Онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі за 2024 рік принесли майже 19,7 млрд грн завдяки понад 24 тис. успішних торгів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що під час аукціонів вартість публічних активів у середньому зростала більш ніж в 1,5 раза.

Які аукціони принесли найбільше коштів

Найбільше коштів у 2024 році організаторам принесли приватизаційні онлайн-аукціони.

За підсумками торгів з великої та малої приватизації до бюджетів різних рівнів надійшло майже 6,5 млрд грн і понад 4 млрд грн відповідно.

Свириденко зазначає, що у 2024 році розпочалась велика приватизація, в рамках якої нових власників знайшли такі об'єкти, як готель "Україна", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та підсанкційний завод "Аерок»".

"Активи отримали шанс на трансформацію та залучення інвестицій у розвиток. Завдяки конкуренції зростає вартість об'єктів і держава продає їх за ринковою ціною, збільшуючи надходження у бюджет",- підкреслила Свириденко.

Реалізація активів у процедурі банкрутства принесла організаторам понад 2.6 млрд грн.

Серед п’яти ринків з найбільшими обсягами залучених коштів також були земельні торги, що принесли понад 2,1 млрд грн, та спецдозволи на користування надрами — понад 1,6 млрд грн.

Що відомо про лоти, учасників та організаторів

У 2024 році на онлайн-аукціонах за публічні активи змагалася рекордна кількість учасників — майже 30 тисяч.

Також за підсумками минулого року було зафіксовано найбільшу кількість організаторів, які працювали з системою — майже 3,8 тисяч.

Найдорожчим лотом 2024 року стала Об’єднана гірничо-хімічна компанія, об'єкт великої приватизації, продаж якого приніс майже 3,9 млрд грн до держбюджету.

У середньому за публічні активи минулого року змагалося близько 2,4 учасника. Найбільшу активність проявили учасники торгів за 100 невручених посилок Укрпошти — 115 учасників збільшили вартість лота більш ніж у 130 разів.

Майже 2,3 тис. онлайн-аукціонів, проведених у 2024 році, наразі знаходяться на етапі підписання угод і можуть принести організаторам понад 3 млрд грн додатково.

Довідково:

Прозорро.Продажі — акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі через Міністерство економіки.

АТ "Прозорро.Продажі" забезпечує функціонування електронної торгової системи, де проводяться онлайн-аукціони з оренди та продажу публічних активів. Система гарантує безпеку торгів, виключає можливість втручання в їхній процес та забезпечує рівний доступ для кожного учасника.

Додамо, що 68% переможців онлайн-аукціонів "Земельного банку" — це малі та середні агропідприємства, які мають штат до 60 працівників.