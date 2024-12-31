Оголошено нові аукціони на промисловий вилов риби. Перед цим торги скасували через непрацюючий реєстр юросіб

Держагентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм опублікувало в системі "Прозорро.Продажі" перші оголошення про проведення аукціонів на промисловий вилов водних біоресурсів у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі, Березанському лимані, річці Дунай, пониззі річки Дністер та Дністровському лимані.

Як ідеться у повідомленні відомства, торги мають пройти 13 січня. Відповідно, суб’єкти господарювання, які планують рибалити у промислових масштабах та задекларували право на це шляхом подання відповідної електронної декларації, можуть подати заявки на участь до 12 січня.

ДАРГ також публікує список документів, необхідних для участі в аукціонах на промисловий вилов риби. Серед них, зокрема, вказано витяг з Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо при цьому, що напередодні агентство повідомило про скасування аукціонів з продажу права промислового вилову риби у дніпровських водосховищах та у Десні, які мали відбутися 3 січня. Загалом на них мав бути розіграний 51 лот.

Причиною ж для скасування було названо неможливість отримання суб’єктами господарювання, які планують взяти участь у торгах, витягу з реєстру юросіб і ФОП, оскільки той перестав працювати внаслідок масштабної російської кібератаки 19 грудня. При цьому самі аукціони були оголошені значно пізніше за цю атаку, а саме 23 грудня.

Однак наголосимо, що наразі в системі "Прозорро.Продажі" вищезгадані десятки аукціонів на право вилову у дніпровських водосховищах значаться із датою проведення вже 15 січня. Повідомлень щодо них та відповідних пояснень ДАРГ наразі не публікувало.