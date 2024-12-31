В Україні скасували перші 50 аукціонів на промисловий вилов риби-2025: названо причину

Перші аукціони на промисловий вилов водних біоресурсів в Україні у 2025 році скасовано. Про це повідомляє Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Причиною названо масштабну кібератаку РФ, внаслідок якої було тимчасово призупинено роботу державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України, зокрема Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Це, відповідно, унеможливило отримання суб’єктами господарювання, які планують взяти участь в аукціонах, витягу з цього реєстру, що і зумовило необхідність скасування оголошених торгів.

Зазначається, що аукціони на промисловий вилов риби відбудуться після відновлення роботи реєстру і будуть "найближчим часом" повторно опубліковані в системі "Прозорро.Продажі", про що ДАРГ повідомить додатково.

Нагадаємо, що 20 грудня, попри інформацію про згадану кібератаку, агентство анонсувало оголошення перших аукціонів на право промислового вилову в 2025 році. 23 грудня було опубліковано відповідні оголошення з терміном подання заявок до 2 січня. Торги мали пройти 3 січня.

Йшлося про наступну кількість лотів: Київське водосховище – 7, Канівське – 7, Кременчуцьке – 10, Кам’янське – 9 лотів, Дніпровське – 7, Десна з озерами в межах Чернігівської області – 5, Дніпро в межах Чернігівської області – 6. Загалом на наступний рік сформовано 260 лотів.

Нагадаємо, що в поточному році в системі "Прозорро.Продажі" відбулося 308 успішних електронних аукціонів щодо права на промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів (останні торги пройшли 13 листопада). За їхніми результатами вдалося отримати 50,9 мільйона гривень.

19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри, наслідком чого, зокрема, стало припинення роботи застосунку "Дія" та сайту Мін'юсту. Заявлялося, що на першочергове подолання наслідків піде близько двох тижнів.

Зокрема, в першу чергу зусилля держави мали піти на відновлення роботи нотаріальних реєстрів. Вранці 30 грудня Мін'юст через соцмережі (його сайт не працює досі) повідомив про відновлення доступу до Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.