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Кібератака на держреєстри: у банках клієнти не можуть відкривати рахунки чи брати кредити
Російська хакерська атака на державні реєстри України негативно вплинула на роботу банків. Деякі клієнти фінустанов не можуть відкривати рахунки чи брати кредити.
Про це повідомили в НБУ на запит "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що атака не повпливала на роботу НБУ й усі системи регулятора працюють належним чином. Утім банки звітують про неможливість відкрити банківські рахунки або видавати нові кредити через закриття доступу до реєстрів.
У НБУ нагадали, що український банкінг не вперше стикається з обмеженням доступів до реєстрів – доступи обмежували також на початку повномасштабного вторгнення. Тоді НБУ надавав фінустановам окремі роз'яснення щодо проведення операцій.
"Зараз готується аналогічний лист для банківської системи", - підкреслили в НБУ.
ПриватБанк використовує альтернативні джерела інформації
Державний ПриватБанк до відновлення роботи державних реєстрів після російської кібератаки використовуватиме альтернативні джерела інформації для забезпечення стабільної роботи фінустанови.
"Для стабільної роботи послуг і продуктів банку фахівці працюють з використанням альтернативних джерел інформації на період до повного відновлення діяльності реєстрів", - повідомив член правління ПриватБанку з корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.
Він не уточнював, якими саме альтернативними джерелами інформації користується фінустанова, додавши, що банк надає всі важливі сервіси клієнтам у штатному режимі.
"За моєю інформацією, хакерська атака ворога на реєстри Мін'юсту не призвела до жодних видимих наслідків для функціонування фінансової системи країни. monobank працює у звичайному режимі", - прокоментував наслідки кібератаки співвласник monobank Олег Гороховський.
Водночас джерело агентства на банківському ринку поінформувало про труднощі у відкритті рахунків бізнесу у зв'язку з неможливістю проведення повноцінної ідентифікації через відсутність можливості звірити заявлені клієнтом дані в реєстрі юросіб.
За його словами, ситуація з фізособами краща, проте фінустанова не має змоги перевірити наявність особи в реєстрі боржників, що також перешкоджає відкриттю їй рахунку в банку.
Нагадаємо, що вдень 19 грудня стало відомо про припинення великої кількості електронних державних послуг, що здійснюються через сервіс "Дія". Спочатку влада заявила про "технічні роботи" з "оновлення держреєстрів", однак пізно ввечері було офіційно визнано, що причиною стала масштабна російська кібератака.
Вранці 20 грудня Міністерство юстиції та Служба безпеки України провели прес-конференцію, де надали попередні коментарі щодо інциденту, зокрема щодо складності ситуації, долі ймовірно ураженого резервного серверу, який зберігався в Польщі, та подальших дій Мін'юсту з відновлення роботи реєстрів.