Кібератака на держреєстри: МВС призупинило реєстрацію зміни власності на авто

У зв’язку зі збоєм у роботі державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ з 20 грудня вимушено призупинили надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника.

Як ідеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС, йдеться про реєстрацію зміни власника за договором купівлі-продажу (укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через "Дію"), за договором дарування, міни, за спадщиною; за договором лізингу, біржовою угодою; а також внаслідок вибракування авто.

Водночас лишаються доступним наступні послуги:

перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону); встановлення газобалонного обладнання; заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків; екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія); заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспорту; призначення належного користувача.

"IT-фахівці компетентних служб працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру. Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Щойно реєстр запрацює – сервісні центри МВС відновлять надання послуг", - йдеться у повідомленні.

ГСЦ перепрошує за тимчасові незручності та "дякує за розуміння". Там нагадують, що консультацію щодо послуг його підрозділів можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Facebook та Instagram.

Нагадаємо, що вдень 19 грудня стало відомо про припинення великої кількості електронних державних послуг, що здійснюються через сервіс "Дія". Спочатку влада заявила про "технічні роботи" з "оновлення держреєстрів", однак пізно ввечері було офіційно визнано, що причиною стала масштабна російська кібератака.

Вранці 20 грудня Міністерство юстиції та Служба безпеки України провели прес-конференцію, де надали попередні коментарі щодо інциденту, зокрема щодо складності ситуації, долі ймовірно ураженого резервного серверу, який зберігався в Польщі, та подальших дій Мін'юсту з відновлення роботи реєстрів.