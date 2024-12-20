Кибератака на госреестры: МВД приостановило регистрацию смены собственности на авто

В связи со сбоем в работе государственных реестров сервисные центры Министерства внутренних дел с 20 декабря вынужденно приостановили предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанные со сменой владельца.

Как говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД, речь идет о регистрации смены владельца по договору купли-продажи (заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦПАУ и через "Дію"), по договору дарения, мены, по наследству; по договору лизинга, биржевому договору; а также в результате выбраковки авто.

В то же время остаются доступными следующие услуги:

первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы); установка газобаллонного оборудования; замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков; экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения); замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта; назначение надлежащего пользователя.

"IT-специалисты компетентных служб работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра. Сроки возобновления работы реестра пока неизвестны. Как только реестр заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг", — говорится в сообщении.

ГСЦ извиняется за временные неудобства и "благодарит за понимание". Там напоминают, что консультацию относительно услуг его подразделений можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на страницах в Facebook и Instagram.

Напомним, что днем 19 декабря стало известно о прекращении большого количества электронных государственных услуг, осуществляемых через сервис "Дія". Сперва власти заявили о "технических работах" по "обновлению госреестров", однако поздно вечером было официально признано, что причиной стала масштабная российская кибератака.

Утром 20 декабря Министерство юстиции и Служба безопасности Украины провели пресс-конференцию, где дали предварительные комментарии по инциденту, в частности, относительно сложности ситуации, судьбе вероятно пораженного резервного сервера в Польше и дальнейших действий Минюста по возобновлению работы реестров.