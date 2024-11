Кібербезпека і штучний інтелект: як захистити бізнес у цифрову епоху

Сучасні технології відкривають безмежні можливості для розвитку бізнесу й суспільства. Однак разом із впровадженням інновацій постають і нові загрози, які створюють небезпеку для інформаційних систем. Кібербезпека є невід’ємною частиною сучасного бізнесу та стає ключовим фактором у підтримці балансу між розвитком технологій та захистом від різноманітних кіберзагроз, таких як DDoS-атаки, фішинг та загрози соціальної інженерії. У цій статті ми розглянемо, як новітні технології, як-от хмарні рішення та штучний інтелект, допомагають відбивати атаки, але водночас створюють нові виклики.

Штучний інтелект: допомога чи загроза

Штучний інтелект (ШІ) трансформує багато сфер діяльності, зокрема й кібербезпеку. Використання ШІ для автоматизації процесів моніторингу і виявлення кіберзагроз дозволяє значно підвищити ефективність захисту. Наприклад, системи на основі ШІ можуть швидко виявляти аномалії в мережевому трафіку й реагувати на підозрілі дії до того, як вони призведуть до реальних атак.

З іншого боку, ШІ стає інструментом і для кіберзлочинців. Зловмисники можуть використовувати алгоритми ШІ для створення складніших і витонченіших атак, таких як deepfake-відео або автоматизовані фішингові кампанії. Отже, технології, які покращують безпеку, водночас стають джерелом нових ризиків.

Використання хмарних технологій: як змінюється підхід до безпеки

З переходом компаній на хмарні сервіси відкриваються нові можливості для підвищення ефективності, гнучкості та масштабованості бізнесу. Проте, цей крок також створює додаткові ризики для кібербезпеки, оскільки хмарні середовища надають більше можливостей для зловмисників, зокрема через вразливість у питаннях доступу та управління даними.

Для боротьби з цими викликами використовуються сучасні моделі кібербезпеки, такі як Zero Trust. Цей підхід, впроваджений багатьма компаніями, передбачає недовіру до всіх користувачів і пристроїв до підтвердження їхньої автентичності, навіть якщо вони знаходяться всередині мережі. Як приклад, MODUS X успішно інтегрував цю модель у своїй хмарній інфраструктурі, що дозволяє значно знизити ризики кіберзагроз і забезпечити цілісність корпоративних даних .

MODUS X для компанії ДТЕК розробив гібридну IT-інфраструктуру, переводячи все більшу кількість сервісів у хмари. Захистом інформації наразі займається Центр реагування на кіберінциденти (SOC), створений MODUS X. Його співробітники відбили понад 27 мільйонів спроб ворожих кібератак лише за 2023 рік.

Моніторинг відбувається цілодобово й дозволяє швидко виявляти та реагувати на будь-які спроби зламу чи кіберзагрози, що сприяє мінімізації можливих збитків.

Модернізація кіберзахисту в умовах війни

Кіберфронт стає важливою складовою сучасної війни. Український досвід показав, як кібербезпека може стати ключовим елементом виживання бізнесу й держави. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість кібератак на критичну інфраструктуру значно зросла. Компанія ДТЕК, як один із ключових гравців у сфері енергетики, відчула на собі цей тиск, щодня відбиваючи тисячі атак.

Ситуація вимагала від MODUS X негайної модернізації, важливим кроком до якої стало нарощування потужності. Компанія збільшила команду кіберзахисту з 25 до 40+ співробітників, створила SOC і забезпечила його функціонування 24/7. Завдяки цьому, а також провадженню SOAR (автоматизації реагування на інциденти), вдалося суттєво покращити показники виявлення та реагування. Так, наприклад, за короткий час MODUS X змогли покращити MTTR (Mean Time to Recover) більше ніж в 5 разів, а MTTD (Mean Time to Detect) майже в 10 разів. Компанія побудувала систему обміну даними щодо атак з іншими SOC.

Окрім підсилення потенціалу та експертизи внутрішньої команди, компанія залучає партнерів і вендорів, які підтримують ініціативи та проєкти, направлені на посилення безпеки інфраструктури ДТЕК.

Міграція важливих корпоративних сервісів до хмарних європейських дата-центрів, посилення моніторингу й створення цілодобового Центру реагування на кіберінциденти стали необхідними заходами для протидії кіберзлочинцям .

Соціальна інженерія: людський фактор у кібербезпеці

Соціальна інженерія залишається одним з найпотужніших інструментів для кіберзлочинців, оскільки атаки на людський фактор часто є легшими, ніж технічний злом. Використовуючи психологічні прийоми, зловмисники впроваджують фішингові атаки або здобувають доступ до конфіденційної інформації через маніпуляції людьми. Наприклад, під час війни в Україні активно використовувалися фішингові кампанії, що маскувалися під офіційні повідомлення від державних установ чи волонтерів.

Порівняно з 2022 роком у 2023 кількість атак, направлених на збір даних (на основі OSINT), зросла в 10 разів, фішингових атак — більше ніж в 3 рази. Для протидії таким загрозам MODUS X активно впроваджує культуру кібергігієни серед співробітників, регулярно проводить тренінги й тестування на проникнення.

У якості превентивних заходів у компанії було забезпечено додатковий рівень безпеки користувачів і сервісів та успішно впроваджено багатофакторну аутентифікацію для корпоративних сервісів. Завдяки цьому в компанії максимально збільшується рівень безпеки облікових записів і якість попередження атак на ідентичність. Також командою було впроваджено понад 40 додаткових заходів для безпеки корпоративної інфраструктури Групи ДТЕК.

Крім того, MODUS X застосовують процедуру й технічні контролі для забезпечення комплаєнс-перевірки для будь-якого обладнання, що підключається до мережі компанії.

Співпраця з глобальними партнерами

Зміцнення кібербезпеки потребує не лише внутрішніх зусиль, але й тісної співпраці з міжнародними партнерами. У сучасних умовах компанії, такі як ДТЕК, активно взаємодіють з іноземними партнерами, аби покращити свої системи кіберзахисту. Один із прикладів — співпраця з японськими компаніями, підтримувана Міністерством економіки, торгівлі та промисловості Японії, що допомогло підвищити стійкість ІТ-інфраструктури.

В компанії MODUS X враховують мінливість ландшафту атак і впевнено крокують в ногу із часом: тестують передові інноваційні інструменти й підходи від різних вендорів, визначаючи найкращі рішення для потреб компанії в захищеності від кібератак.Такий обмін досвідом та інноваціями дозволяє українським компаніям тримати оборону на кіберфронті.

Баланс між новітніми технологіями та кіберзахистом є критично важливим для сучасного бізнесу й державних установ. Досвід MODUS X показує, що для успішного протистояння сучасним викликам важливо не тільки впроваджувати передові технології, але й постійно адаптуватися до змін.

У постійно мінливих умовах війни MODUS X навчилися приймати швидкі рішення, бути креативними й гнучкими. В компанії значну увагу приділяють нарощенню власної експертизи, розширенню команди, вдосконаленню управління ризиками інформаційної безпеки.

Використання штучного інтелекту, хмарних технологій і соціальної інженерії як інструментів для захисту також створює нові вразливості, якими користуються кіберзлочинці. Український досвід демонструє, що кібербезпека — це безперервний процес адаптації до нових викликів, і міжнародна співпраця допомагає зміцнювати захист від загроз. Майбутнє кіберзахисту лежить у тісній інтеграції новітніх технологій із надійними системами безпеки.