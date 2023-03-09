Чому кібербезпека важлива для вашого бізнесу та хто має за неї відповідати?

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З початку повномасштабного вторгнення кількість кіберзагроз в Україні значно зросла. CERT-UA зареєструвала протягом 2022 року 2 100 кіберінцидентів та кібератак. Крім державних інституцій та енергетичного сектору під постійним прицілом логістичний, телеком-, комерційний, оборонний сектори тощо.

При цьому атаки через ланцюжок постачання залишаються джерелом загроз, яке зростає. Хакери знаходять та експлуатують вразливості зовнішніх сервісів чи програмного забезпечення, якими користується цільова для атаки компанія. У такому випадку мало що залежить від кінцевого користувача, а скоріше від уважності спеціалістів із кібербезпеки компаній.

Чому кібербезпека має вирішальне значення для бізнесу

Дотримуючись суворої політики кібербезпеки, ваша організація може уникнути витоку даних, несанкціонованого доступу та інших серйозних загроз вашим інформаційним активам. Подумайте про шкоду, яку ви можете завдати людям, якщо їхні банківські дані, інформацію про здоров’я чи інші конфіденційні дані отримають через вашу компанію. Ось чому кібербезпеку не можна ігнорувати.

Зберігання даних недоторканими — це обовʼязок відповідального бізнесу перед своїми клієнтами та командою. До того ж, ефективні методи захисту інформації можуть допомогти:

Запобігти простою. Порушення безпеки неминуче паралізує роботу вашої компанії на певний період часу. Запобігаючи простою, ви запобігаєте втраті доходу.

Уникнути дорогого ремонту фізичних пристроїв. Якщо ви підтримуєте безпечну інформаційну інфраструктуру, вам не доведеться витрачати додаткові кошти на ремонт чи заміну комп’ютерів своєї команди.

Здобути лояльних клієнтів. Бізнес, який дбає про безпеку, — це бізнес, якому люди можуть довіряти. Якщо ви продемонструєте бездоганну безпеку та конфіденційність даних, люди почуватимуться впевнено, купуючи у вас.

Яких кібербезпекових практик потрібно дотримуватись бізнесам сьогодні

По-перше, необхідно регулярно проводити оцінку ризиків і фокусувати зусилля на протидії найбільш критичним ризикам для бізнесу та інформаційних систем.

По-друге, має сенс створити культуру безпеки та запобігати кіберзагрозам за допомогою новітніх методів. Наприклад, ми використовуємо підхід Single-Sign on (SSO) і Zero Trust для безпечної аутентифікації кожного пристрою, який намагається отримати доступ до наших ресурсів.

По-третє, дбати про захист даних клієнтів шляхом регулярного тестування на проникнення (pentesting), оцінки безпеки сторонніх постачальників, шифрування даних під час їх зберігання та передачі.

Одні з найбільших загроз кібербезпеці — це фішинг і компрометація бізнес-пошти з подальшим витоком конфіденційної інформації. Тому потрібно регулярно проводити кампанії з підвищення обізнаності команди та тестування на фішинг з освітньою метою.

Як війна змінила погляд на кібербезпеку організації

Війна показала важливість розробки плану реагування на критичні сценарії та плану забезпечення безперервності бізнесу. Наприклад, за кілька місяців до війни ми підготували план реагування для наступних сценаріїв:

Кібератаки на компанію

Несанкціонований доступ (з використанням захоплених або втрачених пристроїв)

Фішингові атаки на членів команди

Атаки на корпоративні соціальні мережі

Втрата інтернету

Окупація офісу

Збої в ланцюжку постачання обладнання

Перед початком повномасштабного вторгнення керівництво MacPaw створило команди реагування для кожного сценарію і процедуру зменшення ризиків.

Ми підготували режим призупинення розробки коду для наших продуктів та інфраструктури. Лише людям з екстреної групи дозволили вносити або затверджувати зміни та оцінювати, чи вони безпечні. Також повністю перенесли критичну інфраструктуру офісу в хмару.

Ми забезпечили умови для віддаленої роботи членів команди і налаштували супутниковий інтернет в офісі. Також перед початком регулярних відключень електроенергії замінили блок живлення в системах безпеки, щоб безпека офісу не постраждала навіть при тривалому блекауті.

Завдяки підготовці служби технічної безпеки та кібербезпеки до війни MacPaw повернулася до роботи дуже скоро після початку повномасштабної війни та продовжує функціонувати у нормальному режимі.

Найкращий час найняти CISO — зараз

Оскільки сфера загроз безпеці розширюється з неймовірною швидкістю, важливо, щоб у вашій компанії був CISO, щоб бути в курсі тенденцій і потенційних загроз. Ось що Керівник інформаційної безпеки зазвичай робить для вашого бізнесу:

Розробляє, тестує та впроваджує системи безпеки

Забезпечує відповідність вашої ІТ-системи останнім вимогам безпеки

Оцінює вразливі місця системи

Розробляє та впроваджує стратегії запобігання загрозам

Звітує про стан вашої інформаційної безпеки.

Головні навички кібербезпеки, які ви повинні шукати в CISO, включають схильність до аналітичного мислення, увагу до деталей, досвід у розв’язанні проблем і комунікаційні навички. На мій погляд, головне — це здатність йти в ногу з прогресом у сфері безпеки через те, як швидко сьогодні з’являються нові кіберзагрози.

Жодна компанія не є надто маленькою, щоб найняти CISO. Насправді, як правило, найбільше страждають малі підприємства, тому що їм важко відновитися після інцидентів безпеки. Витік конфіденційної інформації може поставити під загрозу існування компанії, а при гіршому сценарії навіть привести до закриття бізнесу.

У підсумку

Наявність заходів безпеки має вирішальне значення для розвитку вашого бізнесу, а в деяких випадках може навіть допомогти вашій компанії вижити. Найкраще, що ви можете зробити, це постійно створювати культуру безпеки у своїй організації.