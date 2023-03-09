Почему кибербезопасность важна для вашего бизнеса и кто должен за нее отвечать?

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С начала полномасштабного вторжения количество киберугроз в Украине значительно выросло. CERT-UA зарегистрировала в течение 2022 года 2 100 киберинцидентов и кибератак . Кроме государственных институтов и энергетического сектора под постоянным прицелом логистический, телеком-, коммерческий, оборонный секторы и т.д.

При этом атаки через цепочку поставки остаются источником растущего угроз. Хакеры находят и эксплуатируют уязвимости внешних сервисов или программного обеспечения, которыми пользуется целевая для атаки компания. В таком случае мало что зависит от конечного пользователя, а скорее от внимательности специалистов по кибербезопасности компаний.

Почему кибербезопасность имеет решающее значение для бизнеса

Следуя строгой политике кибербезопасности, ваша организация может избежать утечки данных, несанкционированного доступа и других серьезных угроз вашим информационным активам. Подумайте о вреде, который вы можете нанести людям, если их банковские данные, информацию о здоровье или другие конфиденциальные данные получат через вашу компанию. Вот почему кибербезопасность нельзя игнорировать.

Хранение данных неприкосновенными – это обязанность ответственного бизнеса перед клиентами и командой. К тому же, эффективные методы защиты информации могут помочь:

Предотвратить простой. Нарушения безопасности неизбежно парализуют работу вашей компании на определенный период времени. Предотвращая простое, вы предотвращаете потерю дохода.

Избегнуть дорогостоящего ремонта физических устройств. Если вы поддерживаете безопасную информационную инфраструктуру, вам не придется тратить дополнительные средства на ремонт или замену компьютеров вашей команды.

Получить лояльных клиентов. Бизнес, заботящийся о безопасности — это бизнес, которому люди могут доверять. Если вы продемонстрируете безупречную безопасность и конфиденциальность данных, люди будут чувствовать себя уверенно, покупая у вас.

Каких кибербезопасных практик нужно соблюдать бизнес сегодня

Во-первых, необходимо регулярно проводить оценку рисков и фокусировать усилия по противодействию наиболее критическим рискам для бизнеса и информационных систем.

Во-вторых, имеет смысл создать культуру безопасности и предотвращать киберугрозы с помощью новейших методов. Например, мы используем подход Single-Sign on (SSO) и Zero Trust для безопасной аутентификации каждого устройства, пытающегося получить доступ к нашим ресурсам.

В-третьих, заботиться о защите данных клиентов путем регулярного тестирования на проникновение (pentesting), оценки безопасности сторонних поставщиков, шифрования данных при их хранении и передаче.

Одна из самых больших угроз кибербезопасности — это фишинг и компрометация бизнес-почты с последующей утечкой конфиденциальной информации. Поэтому нужно регулярно проводить кампании по повышению осведомленности команды и тестирования на фишинг в образовательных целях.

Как война изменила взгляд на кибербезопасность организации

Война показала важность разработки плана реагирования на критические сценарии и плана обеспечения непрерывности бизнеса. К примеру, за несколько месяцев до войны мы подготовили план реагирования для следующих сценариев:

Кибератаки на компанию

Несанкционированный доступ (с использованием захваченных или утраченных устройств)

Фишинговые атаки на членов команды

Атаки на корпоративные социальные сети

Утрата интернета

Оккупация офиса

Сбои в цепочке поставки оборудования

Перед началом полномасштабного вторжения руководство MacPaw создало команды реагирования на каждый сценарий и процедуру уменьшения рисков.

Мы подготовили режим приостановки разработки кода для нашей продукции и инфраструктуры. Только людям из экстренной группы разрешили вносить или утверждать изменения и оценивать, безопасны ли они. Также полностью перенесли критическую инфраструктуру офиса в облако.

Мы предоставили условия для удаленной работы членов команды и настроили спутниковый интернет в офисе. Также перед началом регулярных отключений электроэнергии заменили блок питания в системах безопасности, чтобы безопасность офиса не пострадала даже при длительном блекауте.

Благодаря подготовке службы технической безопасности и кибербезопасности к войне MacPaw вернулась к работе очень скоро после начала полномасштабной войны и продолжает работать в нормальном режиме.

Лучшее время нанять CISO – сейчас

Поскольку сфера угроз безопасности расширяется с невероятной скоростью, важно, чтобы у вашей компании был CISO, чтобы быть в курсе тенденций и потенциальных угроз. Вот что Руководитель информационной безопасности обычно делает для вашего бизнеса:

Разрабатывает, тестирует и внедряет системы безопасности

Обеспечивает соответствие вашей ИТ-системе последним требованиям безопасности

Оценивает уязвимые места системы

Разрабатывает и внедряет стратегии предотвращения угроз

Отчитывается о состоянии вашей информационной безопасности.

Главные навыки кибербезопасности, которые вы должны искать в CISO, включают склонность к аналитическому мышлению, внимание к деталям, опыт в решении проблем и коммуникационные навыки. На мой взгляд, главное — это способность идти в ногу с прогрессом в сфере безопасности из-за того, как быстро сегодня появляются новые киберугрозы.

Ни одна компания не слишком маленькая, чтобы нанять CISO. На самом деле, как правило, больше всего страдают малые предприятия, потому что им трудно восстановиться после инцидентов безопасности. Утечка конфиденциальной информации может поставить под угрозу существование компании, а при худшем сценарии даже привести к закрытию бизнеса.

В заключении

Наличие мер безопасности имеет решающее значение для развития вашего бизнеса, а в некоторых случаях может даже помочь вашей компании выжить. Лучшее, что вы можете сделать, это постоянно создавать культуру безопасности в своей организации.

Фото: ua.depositphotos.com