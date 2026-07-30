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"Укрзализныця" добавила новые вагоны на поезда Холм-Киев и Холм-Днепр

поезд
"Укрзализныця" добавила новые вагоны на поезда / Укрзалізниця

"Укрзализныця" пополнила парк тремя новыми пассажирскими вагонами и направила их на международные поезда №24/23 Холм-Киев и №120/119 Холм-Днепр. С начала 2026 года компания получила уже 21 новый вагон из 100 запланированных.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Новые вагоны будут использоваться на рейсах из польского Холма, где в конце лета ожидается повышенный пассажиропоток перед началом учебного года.

Вагоны оборудованы системами кондиционирования, усиленными аккумуляторными батареями, индивидуальными розетками и портами USB. Также у них предусмотрены туалеты с пеленальными столиками.

По данным "Укрзализныци", в производстве вагонов принимают участие более 150 украинских производителей и поставщиков.

В целом государственная программа предусматривает поставку 100 новых пассажирских вагонов. В партию входят купейные, инклюзивные вагоны и вагоны нового поколения с увеличенным на 20 лет сроком эксплуатации.

Снабжение всей партии должно завершиться к маю 2028 года.

Напомним, "Укрзализныця" опустила поезд Киев — Холм еще в сентябре 2023 года.

Автор:
Татьяна Гойденко