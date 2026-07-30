Цены на топливо 30 июля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 30 июля 2026 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 84,25 грн (+12 коп) А-95 81,19 грн (+26 коп.) А-92 77,70 грн (+6 коп.) ДТ 90,66 грн (+1 грн) Газ 43,32 грн (+76 коп.)

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 85,90 82,90 90,90 43,90 UPG 81,90 79,90 87,90 42,90 WOG 85,90 83,50 91,80 44,50 УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 87,90 42,90 SOCAR 88,40 85,40 92,90 42,76 AMIC 82,99 79,99 90,44 42,12 БРСМ-Нафта 79,44 88,94 40,71

Напомним, с 23 по 24 июля средняя стоимость дизельного горючего выросла на 2,22 грн/л до 85,23 грн/л, а бензина марки А-95 - на 1,05 грн/л до 80,08 грн/л. С начала недели дизельное топливо на заправках подорожало на 6,43 грн/л, а бензин – на 6,51 грн/л.