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Цены на топливо 30 июля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 30 июля 2026 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|84,25 грн (+12 коп)
|А-95
|81,19 грн (+26 коп.)
|А-92
|77,70 грн (+6 коп.)
|ДТ
|90,66 грн (+1 грн)
|Газ
|43,32 грн (+76 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|85,90
|82,90
|90,90
|43,90
|UPG
|81,90
|79,90
|87,90
|42,90
|WOG
|85,90
|83,50
|91,80
|44,50
|УКРНАФТА
|82,90
|79,90
|77,90
|87,90
|42,90
|SOCAR
|88,40
|85,40
|92,90
|42,76
|AMIC
|82,99
|79,99
|90,44
|42,12
|БРСМ-Нафта
|79,44
|88,94
|40,71
Напомним, с 23 по 24 июля средняя стоимость дизельного горючего выросла на 2,22 грн/л до 85,23 грн/л, а бензина марки А-95 - на 1,05 грн/л до 80,08 грн/л. С начала недели дизельное топливо на заправках подорожало на 6,43 грн/л, а бензин – на 6,51 грн/л.