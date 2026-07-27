Ажиотаж на рынке дизельного горючего: как безопасность, логистика и премии давят на цены в Украине

Обстрелы танкеров, сезонная засуха на Дунае и высокий аграрный сезон спровоцировали ажиотаж на рынке дизельного горючего в Украине. Из-за роста логистических расходов цены предложений уже достигают 90-94 грн/л.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

"Помимо ценового шторма, трейдеры столкнулись с ухудшением ситуации в Черном море, сезонным обмелением Дуная, также сложно из-за элементарного высокого сезона, который продлится минимум до конца сентября", — отмечают аналитики.

Безопасные риски и логистика

На прошлой неделе российские войска систематически обстреливали суда, направлявшиеся в порты Большой Одессы, что привело к остановке судоходства. Это спровоцировало рост ставок фрахта морских танкеров до $60-65/т против $40-43/т в начале месяца с перспективой роста до $70/т.

На речном направлении, которым поступает горючее из Румынии, ключевым фактором остается сезонное обмеление Дуная. По состоянию на 25 июля уровень воды в Чернаводе опустился до -182 см.

"Поражение танкера в Черном море, перевозившем газ в Украину, оказало минимальное влияние на ставки фрахта речного транспорта. Основным фактором остается обмеление Дуная, из-за которого баржи сейчас загружаются лишь на 50%", — Вадим Вербицкий, владелец United Barge Company Europe .

На поставки горючего влияет и фрахт барж , который составляет $34/т, в отдельных случаях достигает €38/т.

Премии импортеров

Премии на августовские контракты растут:

на греческий ресурс – до $50-52/т;

на дизтопливо с Констанцы – до $65-75/т.

По состоянию на 24 июля большинство импортеров воздерживалось от активных продаж из-за быстрой смены котировок. Реальные цены предложений колеблются в пределах 90–93 грн/л. Как отмечают аналитики, это в полной мере демонстрирует ажиотажную составляющую, которую сейчас закладывает рынок.

После профицита предыдущих месяцев импортеры осторожно контрактовали июльские объемы. На формирование рынка повлияли затяжные переговоры по греческому ресурсу и высокий сезонный спрос на дизель со стороны аграриев и автомобильного транспорта.

В конце недели свободный ресурс на мероприятии быстро разобрали. На 25 июля ГП в приграничных областях предлагали от 90 грн/л. Словацкий ресурс стоил 93,50-94,00 грн/л.

Стоимость дизтоплива Orlen Lietuva на период 27 июля – 2 августа выросла на $38/м³, до $1 085-1 096/м³. Украинские трейдеры предлагают его за 75,50-76,20 грн/л FCA . С учетом доставки на границе стоимость составляет от 79,10 грн/л.

Несмотря на сложности, импортеры формируют августовские поставки. Тотального недостатка на рынке нет. "Горючее есть. Вопрос только в цене", - отмечает один из трейдеров.

Однако главными вызовами остаются логистика и ситуация безопасности. Именно они будут определять, сможет ли весь планируемый ресурс своевременно попасть на украинский рынок.

Напомним, с 23 по 24 июля средняя стоимость дизельного горючего выросла на 2,22 грн/л до 85,23 грн/л, а бензина марки А-95 - на 1,05 грн/л до 80,08 грн/л. С начала недели дизельное топливо на заправках подорожало на 6,43 грн/л, а бензин – на 6,51 грн/л.