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После обстрелов без света остались потребители в четырех областях

линии электропередач
Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в 4 областях / Depositphotos

В Украине 27 июля не прогнозируют ограничения потребления электроэнергии. В то же время из-за боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях временно остается без света.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Энергетики ведут восстановительные работы в пострадавших регионах. Ремонт поврежденного оборудования продолжается круглосуточно.

В Черниговской области российский FPV-дрон атаковал энергетический объект. В результате удара ранения получил работник энергетической отрасли, его доставили в больницу.

Несмотря на повреждения и локальные аварийные отключения, применение ограничений электроэнергии в течение суток не ожидается.

Потребителей призвали по возможности переносить использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 16:00, когда в энергосистеме больше доступной электроэнергии.

Напомним, 23 июля в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в   Донецкой, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Автор:
Татьяна Гойденко