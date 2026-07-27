Количество новых компаний в Украине достигло трехлетнего максимума

В Украине за первое полугодие 2026 года зарегистрировали 19 758 новых компаний – это самый большой показатель за последние три года. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество новых бизнесов выросло на 8%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Opendatabot.

Где в Украине наиболее активно создают компании

В то же время, за первые шесть месяцев года прекратили деятельность или находились в процессе прекращения 6 563 компании. Это на 28% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Несмотря на рост количества закрытий, общая динамика остается положительной – чистый прирост бизнеса составил 13 195 компаний.

Больше новых компаний добавилось в сфере оптовой торговли - прирост составил 2 304 бизнеса. На втором месте оказалась ИТ-отрасль с приростом 1 254 компаний, далее – недвижимость (+1 104), общественные организации (+859) и обслуживание домов (+824).

В то же время сокращение количества компаний зафиксировали в сфере государственного управления и обороны – минус 289 бизнесов, образовании – минус 282, ветеринарии – минус 20, водоснабжении – минус 14, а также в творческой и художественной деятельности – минус 11.

По регионам наибольший прирост продемонстрировал Киев, где количество компаний увеличилось на 5338. Далее по показателям следуют Львовская область с приростом 1220 компаний и Днепропетровская область - 1177. В целом положительную динамику зафиксировали в 23 регионах, тогда как сокращение произошло в четырех областях. Наибольшее уменьшение наблюдалось в прифронтовых Донецкой и Луганской областях.

Среди причин прекращения деятельности бизнеса чаще всего фиксировали ликвидацию компаний – 3 479 случаев. Еще 1410 прекращений связаны с реорганизацией, 651 — с процедурой банкротства, а 574 компании прекратили деятельность по решению суда, не связанному с банкротством.

Среди крупнейших компаний, прекративших деятельность или находящихся в процессе прекращения, по показателю дохода по финансовой отчетности за 2025 лидирует компания "Промофлай" с доходом около 3 млрд грн. Все компании из десятки самых крупных пока имеют статус прекращения.

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