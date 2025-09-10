Запланована подія 2

Инновации и выход на новые рынки: украинские бизнесмены могут пройти бесплатное обучение

Ideas Center УКУ совместно со Stanford Graduate School of Business объявили о старте третьего набора на программу Stanford Ignite Ukraine. Безвозмездное обучение рассчитано на 42 украинских предпринимателей малого и среднего бизнеса, стремящихся к масштабированию, инновациям и выходу на новые рынки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Об обучении

Обучение в программе Stanford Ignite Ukraine стартует в марте 2026 года и продлится одну неделю в стенах Украинского католического университета, четыре недели онлайн и три недели непосредственно в Stanford Graduate School of Business, одной из ведущих бизнес-школ мира. Стоимость обучения полностью покрывают организаторы.

Программа будет реализована Ideas Center UCU совместно со Stanford Graduate School of Business при поддержке Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, UCU Business School и Украинского фонда стартапов.

Stanford Ignite Ukraine рассчитана на владельцев малого и среднего бизнеса с минимум трехлетним опытом, штатом от 8 до 249 работников и амбициями по масштабированию, запуску новых продуктов или услуг, привлечению инвестиций и выходу на международные рынки, отмечает пресс-служба.

Что участники получат от программы?

  • Знания и практические инструменты от профессоров Stanford GSB от построения бизнес-моделей, маркетинга и финансов до дизайн-мышления и управления бизнесом в кризисных ситуациях.
  • Возможность применить полученные знания на практике, работая в командах под менторством преподавателей Stanford GSB, УКУ и опытных бизнес-практиков.
  • Расширение профессиональных контактов: нетворкинг с сообществом Кремниевой долины, обратная связь от инвесторов, предпринимателей и экспертов, а также шанс стать частью глобального сообщества Stanford GSB.

Автор:
Ольга Опенько