- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Кабмин упростил ввоз оборудования для инвестпроектов: что изменится для бизнеса
Правительство одобрило изменения в порядок ввоза оборудования для собственных нужд бизнеса с целью реализации инвестиционных проектов. Новые правила упрощают участие в программе государственной поддержки для инвесторов, устраняя бюрократические барьеры и делая процесс более гибким. Основным условием участия в программе являются инвестиции более 12 млн евро и создание не менее 10 рабочих мест.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Ключевые изменения для инвесторов
Ранее у инвесторов было 5 дней на представление перечня оборудования, теперь этот срок продлен до 12 месяцев. Это позволит компаниям спокойно определить окончательную конфигурацию, провести тендеры и выбрать поставщиков без спешки.
Кроме того, теперь не нужно указывать страну происхождения оборудования. Это требование создавало сложности, поскольку мультинациональные компании часто используют компоненты из разных стран, что приводило к проблемам при растаможивании. Цена оборудования теперь будет указываться в валюте договора, а общая сумма – в гривне. Это позволит избежать разногласий, вызванных колебаниями валютного курса, и упростит финансовую отчетность.
Как отметил заместитель министра Виталий Киндратов, эти изменения согласовывают государственные процедуры с реальными бизнес-процессами и делают их предполагаемыми, что является важным шагом для привлечения инвестиций в украинскую экономику.
Основные условия участия в программе
Программа государственной поддержки инвестиционных проектов остается открытой для тех, кто отвечает следующим критериям:
- инвестиции свыше €12 млн;
- создание не менее 10 рабочих мест;
- срок реализации проекта – до 5 лет;
- деятельность в сферах от перерабатывающей промышленности, транспорта, медицины, образования и туризма.
Ранее сообщалось, что Швейцария будет способствовать восстановлению Украины инвестициями на $116 млн (свыше 93 млн. швейцарских франков). Финансирование предусмотрено для проектов в энергетике, инфраструктуре, жилье, здравоохранении, образовании и гуманитарном разминировании, которые стартуют осенью 2025 года.