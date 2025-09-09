Запланована подія 2

Кабмин упростил ввоз оборудования для инвестпроектов: что изменится для бизнеса

заседание правительства Украины, юлия Свириденко
Правительство упростило условия для крупных инвестпроектов. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Правительство одобрило изменения в порядок ввоза оборудования для собственных нужд бизнеса с целью реализации инвестиционных проектов. Новые правила упрощают участие в программе государственной поддержки для инвесторов, устраняя бюрократические барьеры и делая процесс более гибким. Основным условием участия в программе являются инвестиции более 12 млн евро и создание не менее 10 рабочих мест.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Ключевые изменения для инвесторов

Ранее у инвесторов было 5 дней на представление перечня оборудования, теперь этот срок продлен до 12 месяцев. Это позволит компаниям спокойно определить окончательную конфигурацию, провести тендеры и выбрать поставщиков без спешки.

Кроме того, теперь не нужно указывать страну происхождения оборудования. Это требование создавало сложности, поскольку мультинациональные компании часто используют компоненты из разных стран, что приводило к проблемам при растаможивании. Цена оборудования теперь будет указываться в валюте договора, а общая сумма – в гривне. Это позволит избежать разногласий, вызванных колебаниями валютного курса, и упростит финансовую отчетность.

Как отметил заместитель министра Виталий Киндратов, эти изменения согласовывают государственные процедуры с реальными бизнес-процессами и делают их предполагаемыми, что является важным шагом для привлечения инвестиций в украинскую экономику.

Основные условия участия в программе

Программа государственной поддержки инвестиционных проектов остается открытой для тех, кто отвечает следующим критериям:

  • инвестиции свыше €12 млн;
  • создание не менее 10 рабочих мест;
  • срок реализации проекта – до 5 лет;
  • деятельность в сферах от перерабатывающей промышленности, транспорта, медицины, образования и туризма.

Ранее сообщалось, что Швейцария будет способствовать восстановлению Украины инвестициями на $116 млн (свыше 93 млн. швейцарских франков). Финансирование предусмотрено для проектов в энергетике, инфраструктуре, жилье, здравоохранении, образовании и гуманитарном разминировании, которые стартуют осенью 2025 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук