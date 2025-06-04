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Инвестиции в ООО станут прозрачнее: законопроект о дополнительных взносах без изменения устава прошел первое чтение

Верховная Рада
Рада поддержала изменения для ООО/t.me/verkhovnaradaukrainy

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №13002, что позволит участникам обществ с ограниченной ответственностью ООО получать дополнительные средства от участников без изменения уставного капитала и долей.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на карточку законопроекта.

Что предлагается

Документ предлагает законодательно урегулировать вопросы вкладов участников в дополнительный капитал ООО. Это позволит украинским компаниям легально привлекать инвестиции без изменения уставного капитала и долей участников.

Закон будет способствовать прозрачным и прямым инвестициям, что важно для стартапов, малого бизнеса и инвесторов, стремящихся избежать оффшоров.

Новый механизм привлечения капитала

Также это позволит создать понятный и безопасный механизм привлечения капитала в соответствии с международной практикой. Такой подход будет способствовать инвестициям в ООО и увеличению валютной выручки.

Что известно о законопроекте

28 мая 2025 года Комитет ВР по вопросам экономического развития принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом проект Закона № 13002 "О внесении изменений в статью 12 Закона Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" по обеспечению возможности создания дополнительного капитала общества и внесения участниками общества вкладчиков.

Законопроектом предложено усовершенствовать положение Закона "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" в части привлечения инвестиций (в форме взносов) в дополнительный капитал ООО и предусмотреть норму возможности создания и существования дополнительного капитала.

Как отметил ранее главный инициатор законопроекта, секретарь Комитета Ярослав Рущишин, действующее законодательство не предусматривает норм относительно дополнительного капитала в ООО, на которые инвесторы могли бы положиться безо всяких оговорок, и получить юридические выводы без оговорки о возможных рисках, связанных с пробелом в корпоративном законодательстве относительно взносов в дополнительный капитал.

Сообщалось, что в интересах Украины, чтобы у украинских и иностранных инвесторов были механизмы и выбор осуществления инвестиционных трансакций в рамках украинской юрисдикции. Это позволит не только активнее привлекать инвестиции в ООО, но и потенциально увеличить валютные поступления в Украину.

Автор:
Татьяна Бессараб